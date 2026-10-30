Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlığının Gaziantep etabını tamamladı

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlığının Gaziantep etabını tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım'da deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Orhan Ak yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü ve kırmızı-siyahlı ekip Gaziantep etabını tamamlayıp yarın Trabzon'a gidecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, hücum organizasyonlarıyla devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamladı ve yarın sabah saatlerinde Trabzon'a gidecek.
Gaziantep FK, yarın Trabzon'da gerçekleştireceği antrenmanın ardından kampa girecek.