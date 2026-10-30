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Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlığının Gaziantep etabını tamamladı

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım'da deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Orhan Ak yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü ve kırmızı-siyahlı ekip Gaziantep etabını tamamlayıp yarın Trabzon'a gidecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, hücum organizasyonlarıyla devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamladı ve yarın sabah saatlerinde Trabzon'a gidecek.

Gaziantep FK, yarın Trabzon'da gerçekleştireceği antrenmanın ardından kampa girecek.

Kaynak: AA
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