Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz
Beşiktaş-Gaziantep FK maçında hakem Zorbay Küçük'ün kararlarına tepki gösteren siyah beyazlı taraftarlar "Derbide Türk hakem istemiyoruz" şeklinde tezahürat yaparak Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı hakem mesajı gönderdi. Kara Kartal'da yönetim, Galatasaray-Fenerbahçe maçını Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından ezeli rakipleriyle oynayacakları derbiler için yabancı hakem talep etmişti.
Beşiktaşlı taraftarlar, 2-1 kaybedilen Gaziantep FK karşılaşmasında önce maçın hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdi, sonrasında da TFF'ye derbiler için yabancı hakem mesajı gönderdi.
TRİBÜNLERDEN HAKEME TEPKİ
Beşiktaş tribünleri, karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün kararlarına tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Gaziantep FK'da Ogün Özçiçek'in ikinci sarı kartla oyundan atılması ve 75. dakikada Ciro Immobile'nin Bruno Viana'nın müdahalesi sonrası yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı çıkmamasına isyan etti.
TFF'YE TÜRK HAKEM İSYANI
Hakem Zorbay Küçük'e tepki gösteren Beşiktaş taraftarları, daha sonra da "Derbide Türk hakem istemiyoruz!" ve "Futbolun katili Türk hakemleri" tezahüratlarıyla TFF'ye yabancı hakem çağrısı yaptı.
BEŞİKTAŞ'TAN DA PAYLAŞIM GELDİ
Tribünlerin bu çağrısı sonrası Beşiktaş da paylaşım yaptı. Siyah-beyazlılar, tribünlerin "Derbide Türk hakem istemiyoruz!" tezahüratlarının yer aldığı bir video paylaşarak "Büyük taraftarımızın da dediği gibi: "Derbiye Türk hakem istemiyoruz." notunu düştü.
BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ VAR
Galatasaray - Fenerbahçe maçının Slavko Vincic tarafından yönetilmesinin ardından Beşiktaş Yönetimi, ezeli rakipleriyle oynayacakları derbilerde de yabancı hakemin görev almasını talep etmişti. Siyah-beyazlılar, TFF'den bu konuyla ilgili yanıt bekliyor.