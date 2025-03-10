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Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz

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Beşiktaş-Gaziantep FK maçında hakem Zorbay Küçük'ün kararlarına tepki gösteren siyah beyazlı taraftarlar "Derbide Türk hakem istemiyoruz" şeklinde tezahürat yaparak Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı hakem mesajı gönderdi. Kara Kartal'da yönetim, Galatasaray-Fenerbahçe maçını Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından ezeli rakipleriyle oynayacakları derbiler için yabancı hakem talep etmişti.

Beşiktaşlı taraftarlar, 2-1 kaybedilen Gaziantep FK karşılaşmasında önce maçın hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdi, sonrasında da TFF'ye derbiler için yabancı hakem mesajı gönderdi.

TRİBÜNLERDEN HAKEME TEPKİ

Beşiktaş tribünleri, karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün kararlarına tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Gaziantep FK'da Ogün Özçiçek'in ikinci sarı kartla oyundan atılması ve 75. dakikada Ciro Immobile'nin Bruno Viana'nın müdahalesi sonrası yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı çıkmamasına isyan etti.

Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz

TFF'YE TÜRK HAKEM İSYANI

Hakem Zorbay Küçük'e tepki gösteren Beşiktaş taraftarları, daha sonra da "Derbide Türk hakem istemiyoruz!" ve "Futbolun katili Türk hakemleri" tezahüratlarıyla TFF'ye yabancı hakem çağrısı yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN DA PAYLAŞIM GELDİ

Tribünlerin bu çağrısı sonrası Beşiktaş da paylaşım yaptı. Siyah-beyazlılar, tribünlerin "Derbide Türk hakem istemiyoruz!" tezahüratlarının yer aldığı bir video paylaşarak "Büyük taraftarımızın da dediği gibi: "Derbiye Türk hakem istemiyoruz." notunu düştü.

Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ VAR

Galatasaray - Fenerbahçe maçının Slavko Vincic tarafından yönetilmesinin ardından Beşiktaş Yönetimi, ezeli rakipleriyle oynayacakları derbilerde de yabancı hakemin görev almasını talep etmişti. Siyah-beyazlılar, TFF'den bu konuyla ilgili yanıt bekliyor.

Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

TFF ve mhk istifa neden diyemiyor sunuz çünkü....

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Haber YorumlarıAysan Soycicek:

he he hep hakem adam gıbı oynasanız hakeme ihtıyac mi var rezıller Avrupa sıyzı konuşuyor ya Türk futbolunu nereye getırdımız asıler hep hakem rezıllıge bakın ya hep hakem suçlu gıdın işinize ya Türk futbolu resmen rezıl oldunuz ya ufacik Avrupa takımlara rezıl oluyorsunuz adam gıbı yatırım yapın gençlere hakemlere verdıgınız para kaç kuruş da hakemlere bok atıyorsunuz evet hata futbol oyunu hakemde hata yapar

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Haber YorumlarıVeysel null:

Ne tür bir hakem istiyorsunuz peki? Salıncakta sallanmayı seven hakemlerden birini mi istiyorsunuz hahahahahahaha ;) :) ;)

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