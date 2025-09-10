Haberler

Gaziantep FK, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Kocaelispor ile yapacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan, 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
