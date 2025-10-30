Gaziantep FK, Karabük İdmanyurdu Spor'u 2-0 ile Geçti
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda Gaziantep FK, Karabük İdmanyurdu Spor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Golleri Enver Kulasin ve Bacuna kaydetti.
STAT: Gaziantep Büyükşehir
HAKEMLER: Asen Albayrak, Seyfettin Ünal, Esra Arıkboğa
GAZİANTEP FK: Zafer Görgen - Semih Güler (Dk. 73 Kuzey Ege Bulgulu), Rob Nizet, Nazım Sangare (Dk. 64 Arda Kızıldağ), N'diaye, Bacuna, Enver Kulasin, Sorescu (Dk. 64 Ali Osman Kalın), Ogün Özçiçek, Yusuf Kabadayı (Dk. 73 Mehmet Samet Kalka), Boateng (Dk. 80 Berat İpek)
KARABÜK İDMANYURDU SPOR: Melih Ataş – Göksü Mutlu, Kağan Köroğlu, Arda Belen, Ahmet Sezer, Ege Okka, Semih Kocatürk (Dk. 46 Yunus Emre Alagöz), Seyit Kahya (Dk. 46 Kaan Erdoğan), Eray Uysal (Dk. 71 Ahmet Türkyılmaz),Mert Özyıldırım (Dk. 60 Mustafa Yorulmaz), Berkcan Cengiz (Dk. 60 Tugay Keleş)
GOLLER: Dk. 3 Enver Kulasin, DK. 24 Bacuna ( Gaziantep Fk )
SARI KARTLAR: Ogün Özçiçek ( Gaziantep Fk ) - Seyit Ali Kahya, Mustafa Yorulmaz ( Karabük İdmanyurdu Spor )
3'üncü dakikada sağ kanatan gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu'nun pasında topla buluşan Enver Kulasin'in vuruşu ağlara gitti: 1-0.
24'üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Boateng'in pasında topla buluşan Bacuna'nın vuruşu filelerle buluştu: 2-0.
63'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Enver'in yerden pasında Yusuf'un dokunuşu ağlara gitti ancak maçın hakemi ofsayt bayrağını kaldırdı.
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Gaziantep FK bir üst tura yükseldi.