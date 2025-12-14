Haberler

Göztepe maçının ardından

Göztepe maçının ardından
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK, kontrata Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası açıklama yapan teknik direktör Burak Yılmaz, ligin ilk yarısının ardından takımdan ayrılacağını açıkladı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise galibiyetlerinin önemli olduğunu belirtti.

SÜPER Lig'in 16'ncı haftasında Gaziantep FK sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, ligin ilk yarısının tamamlanmasının ardından takımdan ayrılacağını açıkladı.

Ligde kalan son 2 haftada Çaykur Rizespor ve RAMS Başakşehir FK'yı mağlup etmek istediklerini dile getirdi. Tribünden kendisine küfür edilmesini kabul etmediğini ve kimsenin adamı olmadığını dile getiren Yılmaz, "Maçtan öncede söylediğim gibi Göztepe 3 yıldır aynı oynayan birtakım. Uzun oynuyor, duran toplarda etkili olmaya çalışıyorlar. Saygı duymak lazım. Biz de 7 oyuncumuz olmaması çok da onu savunmuyorum ama iyi mücadele ettik. Penaltı kaçınca ardından gol yedik. Çok çalıştığımız yerden gol yedik. Duran toptan. Tehlikeli olacaklarını biliyorduk. Çok fazla pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Farklı şeyler var bu şehirde siyaset fazla biliyorum. Ben hiç kimsenin adamı değilim. Ben buraya geldiğimde herkesin küme düşmüş diye baktığı bir takımdı. Bugün 23 puanla herkesin Avrupa hayalleri kurduğu bir takım haline geldik. Bakınca tribünden bana küfür ettiler. Özellikle başkanıma vurmak isteyenlerin benim üzerimden bunu yapmak istemelerini anlıyorum. Ama bunu kabul edemem. Ben hiç kimsenin adamı olmadım. İnsanda biraz vefa duygusu olur. Bu takım, bu çocuklar 23 puan almış. Rize maçı ve Başakşehir maçının ardından bu maçları kazanıp burada olmayacağım. Allah izin verirse bu maçları kazanıp burada olmayacağım. Ben ekibim ile birlikte elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen bunu hak etmedik. 7 tane ilk 11 oyuncumuzun olmadığı yerde karşıdan Burak hoca bu takım neden oynamıyor demelerini hem oyuncularım hem ekibim hak etmedi. Önümüzde 2 maç var ikisinde de galip gelip inşallah helalleşeceğiz" diye konuştu.

STOİLOV: GALİBİYETTEN MEMNUNUM

Oynadıkları oyundan dolayı memnun olduklarını ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tüm Göztepe ailesinin Avrupa hayali kurduğunu ve bunun için çalıştıklarını belirten Stoliov, "Takımımız adına çok iyi bir maç ve değerli bir galibiyet olduğunu söyleyebilirim. Ligin en güçlü takımlarından birine karşı galibiyet aldık. Gaziantep her zaman ligde iyi oynayan ve puan kaybetmeyen bir takımdı. İlk 70 dakikada iyi oynadık. İstediklerimizi ve çalıştıklarımızı sahaya en iyi şekilde yansıttık. Rakibe neredeyse fırsat vermedik. 1-0'dan sonra yakaladığımız fırsatlar oldu. Golü bulup erken bitirebilirdik. Maçın son bölümlerinde rakibimizde fırsatlar yakaladı. Önemli olan 3 puanı almaktı. Hedefimiz ligin ilk yarısını bitirene kadar en yüksek puanı almak. Aslında Göztepe ailesinin her bir bireyi Avrupa hayali kuruyor. Aileler, oyuncular, taraftarlar bu hayalin peşinden koşturuyoruz. Genel olarak bakınca ligin ilk yarısı çok zor geçti. Elimizden gelen en çok puanı toplamaya çalıştık. Bir hoca olarak en sıkıntılı durumu yaşıyoruz. 2 oyuncumuz ülkelerindeki kupaya gidecek, bir oyuncumuz cezalı. Bir kez daha belirtmek istiyorum ki Göztepe ailesinin tüm fertleri olarak bu hayali yaşıyor ve peşinden koşturuyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler

Yanlış duymadınız! Alkolmetre üfletilen kişi ülkenin başbakanı
Entübe edilen başkan Gülşah Durbay ile Ferdi Zeyrek'in görüntüleri yürek burktu

Bir kenti ağlatan kareler: O görüntüler yürek burktu
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Trump'tan Suriye'deki kanlı saldırıya tepki: Çok ciddi bir misilleme olacak

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Trump resmen tehdit etti
Reyyan Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı

55 kişiye mezar olmuştu, o isim için de tahliye kararı çıktı
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Yüzyılın Konut Projesinde geri sayım başladı! İşte ilk kura tarihi

Yüzyılın Konut Projesinde geri sayım başladı! İşte ilk kura tarihi
Hanuka Bayramı kutlamalarındaki saldırı sonrası İsrail'den açıklama: Defalarca söyledik

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırı sonrası İsrail'den açıklama
15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk

15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk
Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza attıracaklar

Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza atacak
Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek! 2 hafta sonra hesap değişiyor

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek
title