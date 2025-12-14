Göztepe maçının ardından

SÜPER Lig'in 16'ncı haftasında Gaziantep FK sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, ligin ilk yarısının tamamlanmasının ardından takımdan ayrılacağını açıkladı.

Ligde kalan son 2 haftada Çaykur Rizespor ve RAMS Başakşehir FK'yı mağlup etmek istediklerini dile getirdi. Tribünden kendisine küfür edilmesini kabul etmediğini ve kimsenin adamı olmadığını dile getiren Yılmaz, "Maçtan öncede söylediğim gibi Göztepe 3 yıldır aynı oynayan birtakım. Uzun oynuyor, duran toplarda etkili olmaya çalışıyorlar. Saygı duymak lazım. Biz de 7 oyuncumuz olmaması çok da onu savunmuyorum ama iyi mücadele ettik. Penaltı kaçınca ardından gol yedik. Çok çalıştığımız yerden gol yedik. Duran toptan. Tehlikeli olacaklarını biliyorduk. Çok fazla pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Farklı şeyler var bu şehirde siyaset fazla biliyorum. Ben hiç kimsenin adamı değilim. Ben buraya geldiğimde herkesin küme düşmüş diye baktığı bir takımdı. Bugün 23 puanla herkesin Avrupa hayalleri kurduğu bir takım haline geldik. Bakınca tribünden bana küfür ettiler. Özellikle başkanıma vurmak isteyenlerin benim üzerimden bunu yapmak istemelerini anlıyorum. Ama bunu kabul edemem. Ben hiç kimsenin adamı olmadım. İnsanda biraz vefa duygusu olur. Bu takım, bu çocuklar 23 puan almış. Rize maçı ve Başakşehir maçının ardından bu maçları kazanıp burada olmayacağım. Allah izin verirse bu maçları kazanıp burada olmayacağım. Ben ekibim ile birlikte elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen bunu hak etmedik. 7 tane ilk 11 oyuncumuzun olmadığı yerde karşıdan Burak hoca bu takım neden oynamıyor demelerini hem oyuncularım hem ekibim hak etmedi. Önümüzde 2 maç var ikisinde de galip gelip inşallah helalleşeceğiz" diye konuştu.

STOİLOV: GALİBİYETTEN MEMNUNUM

Oynadıkları oyundan dolayı memnun olduklarını ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tüm Göztepe ailesinin Avrupa hayali kurduğunu ve bunun için çalıştıklarını belirten Stoliov, "Takımımız adına çok iyi bir maç ve değerli bir galibiyet olduğunu söyleyebilirim. Ligin en güçlü takımlarından birine karşı galibiyet aldık. Gaziantep her zaman ligde iyi oynayan ve puan kaybetmeyen bir takımdı. İlk 70 dakikada iyi oynadık. İstediklerimizi ve çalıştıklarımızı sahaya en iyi şekilde yansıttık. Rakibe neredeyse fırsat vermedik. 1-0'dan sonra yakaladığımız fırsatlar oldu. Golü bulup erken bitirebilirdik. Maçın son bölümlerinde rakibimizde fırsatlar yakaladı. Önemli olan 3 puanı almaktı. Hedefimiz ligin ilk yarısını bitirene kadar en yüksek puanı almak. Aslında Göztepe ailesinin her bir bireyi Avrupa hayali kuruyor. Aileler, oyuncular, taraftarlar bu hayalin peşinden koşturuyoruz. Genel olarak bakınca ligin ilk yarısı çok zor geçti. Elimizden gelen en çok puanı toplamaya çalıştık. Bir hoca olarak en sıkıntılı durumu yaşıyoruz. 2 oyuncumuz ülkelerindeki kupaya gidecek, bir oyuncumuz cezalı. Bir kez daha belirtmek istiyorum ki Göztepe ailesinin tüm fertleri olarak bu hayali yaşıyor ve peşinden koşturuyoruz" şeklinde konuştu.