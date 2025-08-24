Gaziantep FK, Gençlerbirliği'ni Mağlup Etti: Burak Yılmaz'dan Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, takımla birlikte 3 antrenman yaptığını belirterek ekibinin iyi oynadığını söyledi.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep FK'de göreve başlayalı 3 gün olduğuna dikkati çekerek "3 antrenman yaptık, oyuncularıma çok teşekkür ediyorum onlara sadece mantalitemizi aşılamaya çalıştık. Teorik olarak çalıştık ve bugün istediğimizden fazlasını yaptılar." dedi.

Gençlerbirliği'nin katı savunma yaptığını anlatan Yılmaz, "Bunu biliyorduk, sert ve katı savunma yaptılar. Dünyadaki en yetenekli takımlar da bu savunmaları aşmakta zorlanıyor. Şu an eksiklerimiz var, hem oyun hem oyuncu anlamında eksiğimiz çok fazla. Bunları çalışarak Gaziantep FK'yi yukarılara oynayan takım yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yedikleri golün bireysel hatadan kaynaklandığını, zeminin de kötü olmasının bunda etkisinin olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Adam paylaşımında problem oldu ama biz önde baskı yaptık ve her topu uzun vurduk. Bu oyunu tercih ederken biraz risk alıyoruz, burada riskler mutlaka olacak, futbolda zaman zaman böyle hatalar yaşanır. Bunları her zaman dikkate alacağız. Sahamızı da inşallah daha güzel yaparsak, düzeltilirse bu problemin de çözüleceğini düşünüyorum."

Kadroya 5 yeni takviye yapacaklarını aktaran Yılmaz, "Transferle ilgili ben özel bir oyuncu ile yarın anlaşmayı bekliyorum. Yönetimden 5 tane oyuncu sözü aldım. Ben zoru severim, Gaziantep bir futbol şehri, çok güçlü ve çok değerli bir şehir o yüzden hep beraber burayı ayağa kaldıracağız." diye konuştu.