YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Kalyon

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Suat Güz

Gaziantep Fk : Nita, Ertuğrul Ersoy (Dk. 43 Arda Kızıldağ), N'koulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Monteiro, Ogün Özçiçek, Maxim, Markovic, Dragus

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Hassan

Goller: Dk. 6 Hassan, Dk. 32 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 7 Aliti (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor müsabakasının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamlandı.

3. dakikada Leroy Fer'in orta sahadan savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasında buluşan Yusuf Özdemir'in yaptığı plase vuruşta top, kaleci Nita'da kaldı.

6. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Richard'ın sağ kanattan ceza sahasında gönderdiği topa iyi yükselen Hassan'ın vurduğu kafa vuruşunda meşin yuvarlak önce yere sonra üst direğe çarparak filelerle buluştu: 0-1

19. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanattan gönderdiği pasla ceza sahası yayı üzerinde buluşan Hassan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Nita, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

30. dakikada Dragus'un orta sahadan gönderdiği kafa pasıyla buluşan Markovic'in yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere gönderdi.

32. dakikada Corendon Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Hassan'ın orta sahadan savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Oğuz Aydın'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Nita'nın sağından ağlarla buluştu: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Corendon Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title