Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı

Erdoğan'dan Esad için tarihe geçecek sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor

Suriyelilerle ilgili yeni süreci Erdoğan duyurdu

 Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a dikkat çeken talimat: Muhalefeti silkele

Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a dikkat çeken talimat: Muhalefeti silkele
Şam'da kritik zirve: Esad'ın başbakanı hükümeti resmen devretti

Suriye'de devrik başbakan, verdiği sözü tuttu

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u 1-0 Önde Tamamladı

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u 1-0 Önde Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona ererken, golü David Okereke kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada kaleciyi önde gören N'Diaye'nin orta sahaya yakın noktadan çektiği şutu Ivo Grbic son anda uzanarak kornere çeldi.

4. dakikada sol kanattan Lungoyi'nin kullandığı kornerde ön direkte topa iyi yükselen Okereke'nin kafası kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0

9. dakikada Lungoyi'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Halil Dervişoğlu'nun vuruşu Ivo Grbic'ten döndü.

23. dakikada Rizespor'da Dal Veresanovic'in uzaktan sert şutunda top üstten auta çıktı.

29. dakikada Olawoyin'in ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

35. dakikada Rizespor'un Ghezzal ile tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Ali Alp

Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Salem M'Bakata, Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Mustafa Eskihellaç, Badoo N'Diaye, Ogün Özçiçek, Deian Sorescu, Christopher Lungoyi, Halil Dervişoğlu, David Okereke

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Qentin Duabin, Furkan Soyalp, Cyril Mandouki, Mirza Cihan, Kenan Kodro, Ömürcan Artan, Maxim

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Taha Şahin, Attila Mocsi, Husniddin Alikulov, Mithat Pala, Amir Hadziahmetovic, Dal Veresanovic, İbrahim Olawoyin, David Akintola, Rachid Ghezzal, Ali Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Halil Pehlivan, Casper Hojer, Benhur Keser, Jurecka, Emrecan Bulut, Buljubasic, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Altin Zeqiri

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Okereke (dk. 4) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: N'Diaye, Ogün Özçiçek (Gaziantep FK) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Görüntü bugün Türkiye'de çekildi
img

Kira fiyatları düşecek
img

Erdoğan'dan Esad için tarihe geçecek sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yarın okullar tatil mi 10 Aralık Salı? Gelin dizisi Hançer öldü mü (Kanal 7)? Şehit Ceyhun Kalyoncu kimdir? Teğmen Ceyhun Kalyoncu kaç yaşında, evli mi, nereli? Şehit Ceyhun Kalyoncu kimdir? Teğmen Ceyhun Kalyoncu kaç yaşında, nereli? Şehit Tunahan Dağlı kimdir? Teğmen Tunahan Dağlı kaç yaşında, nereli? Şehit Mustafa Atakan Dut kimdir? Teğmen Mustafa Atakan Dut kaç yaşında, nereli? Şehit Hüseyin İpek kimdir? Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek kaç yaşında, nereli? Gelin dizisi Beyza öldü mü (Kanal 7)? İbrahim Haskoloğlu neden Türkiye'yi terk ediyor? Doğu Perinçek hakkına neden soruşturma açıldı, Doğu Perinçek Suriye -Esad hakkında ne dedi ne dedi? Turgut Doman düdük astı mı, hakemliği bıraktı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.