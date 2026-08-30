Gaziantep FK 1-2 Çaykur Rizespor: Teknik Direktörler Maçı Değerlendirdi

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP, – SÜPER Lig'in 3'üncü haftasında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi, maça iyi başlamadıklarını belirterek, bugün ki oyuna bakılınca 1 puandan fazlasını hak etmediklerini söyledi.

Radoi, "Maça iyi başlamadık bugün. Biraz rahat başladığımızı düşünüyorum. Rakip bizden daha fazla odaklanmıştı. 2 gol yedik ve bunları çalışıp takıma göstermiştik. Genel olarak uzun topları kullandılar. Zaten biz bunlara çalışmıştık. Maçın geneline bakılınca topa sahip olma ve şut anlamında daha üstündük ama bana göre bugün 1 puandan fazlasını hak etmiyorduk. 4 puan yeterli değil şu anda hiç bir şeyi başarmış değiliz. Aslında bazı oyunculara bakılınca 2'nci ligden gelen oyuncularımız oldu. Bu oyuncularımızın biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Şu an Stefan ve Camara sakat. Daha öncede konuşmuştuk. Sakatlık durumunda yeterli oyuncularımızın olmadığı mevkilerimiz var. Taraftarımızın tepkisine gelecek olursak. Onların hakkıdır ama bende neden tepki gösterdiler anlamadım 4 puanımız var şu anda ama taraftarımız haklıdır" dedi.

RECEP UÇAR: OYUN PLANINA SADIK KALDIK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, geçen hafta aldıkları mağlubiyetin ardından alınan bu galibiyetin önemli olduğunu ve telafi etmek için bu şansı değerlendirdiklerini söyledi. Oyun planına sadık kaldıklarını belirten ve galibiyetten ötürü memnun olduklarını kaydeden Uçar, "Maçtan önce de söylemiştim; Gaziantep deplasmanları zordur. Geçen seneye bakınca aynı başarı ile devam ediyorlar. İşimizin kolay olmayacağını biliyorduk. Geçen hafta iyi bir oyun oynamamıza rağmen taraftarımızı mutsuz göndermiştik. Evimizdeki mağlubiyeti telafi etmek için bu maç şansı. Şükürler olsun galibiyetle telafi edebildik. İçeride ve dışarıda da kendi oyunumuzu oynamaya çalışan bir ekibiz. Özellikle ilk yarıdaki oyundan genel olarak memnunum. Topu kontrol eden yön veren ve dengeli oynayan bir taraftık. Nitekim öne geçtik. Sonrasında 2'nci golü bulduktan sonra avantajı elimize aldık. Bu skor çok önemliydi. İkinci yarı 15 dakikalık bölüm rakibin arzusunu kırabilmek adına önemliydi. Son bölümde Gaziantep oyunu biraz yönlendirdi ama denge kontrol bizdeydi. Son dakikalarda yediğimiz gol ders alınacak bir pozisyon ve son 2-3 dakika bizim için zor geçti. Bu galibiyet çok önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Oyun planına sadık kaldılar. Taraftarımıza hayırlı olsun. Saha zemini oyunun kalitesini belirleyen önemli unsurdur. İyi bir zemin olsaydı daha kaliteli bir ürün ortaya çıkardı. Son finalleri atmakta zorlandık bazen. İklim zor görüyoruz ama bunlara çözüm bulmamız lazım. Sadece burası değil, dünyada birçok yerde ağustos ayında zor geçiyor. Federasyonumuzdan ricamız olsun. Kulüplere bu anlamda destek verilirse ligin kalitesi ve oyunun kalitesi artar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı