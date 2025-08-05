Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Galatasaray'a: Bunları...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, zorlu Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle ayrılmaya çalışacak.

"BUNLARI YENECEĞİZ LAN"

Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç öncesi Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Galatasaray hakkında, "Hep beraber bunları yeneceğiz lan yeneceğiz" ifadelerini kullandı. Memik'in bu sözleri kısa sürede viral oldu.

GAZİANTEP FK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK-Galatasaray maçı, 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Heyecan dolu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LİG 1. HAFTA

8 Ağustos

(21:30) Gaziantep - Galatasaray

9 Ağustos

(19:00) Samsunspor - Gençlerbirliği

(21:30) Antalyaspor - Kasımpaşa

(21:30) Fenerbahçe - Alanyaspor

10 Ağustos

(19:00) Eyüpspor - Konyaspor

(19:00) Rizerspor - Göztepe

(21:30) Fatih Karagümrük - Başakşehir

(21:30) Kayserispor - Beşiktaş

11 Ağustos