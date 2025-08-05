Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Galatasaray'a: Bunları...

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Galatasaray'a: Bunları...
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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Galatasaray'a: Bunları...
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Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'a, rakip kulüp başkanından sert bir mesaj geldi. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz taraftarlarına, "Hep beraber bunları yeneceğiz lan, yeneceğiz!" diyerek adeta sarı-kırmızılılara meydan okudu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, zorlu Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle ayrılmaya çalışacak.

"BUNLARI YENECEĞİZ LAN"

Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç öncesi Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Galatasaray hakkında, "Hep beraber bunları yeneceğiz lan yeneceğiz" ifadelerini kullandı. Memik'in bu sözleri kısa sürede viral oldu.

GAZİANTEP FK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK-Galatasaray maçı, 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Heyecan dolu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LİG 1. HAFTA

8 Ağustos

  • (21:30) Gaziantep - Galatasaray

9 Ağustos

  • (19:00) Samsunspor - Gençlerbirliği
  • (21:30) Antalyaspor - Kasımpaşa
  • (21:30) Fenerbahçe - Alanyaspor

10 Ağustos

  • (19:00) Eyüpspor - Konyaspor
  • (19:00) Rizerspor - Göztepe
  • (21:30) Fatih Karagümrük - Başakşehir
  • (21:30) Kayserispor - Beşiktaş

11 Ağustos

  • (21:30) Trabzonspor - Kocaelispor
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Fanatikliğin geldiği son nokta
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAhmet Melih ALEMDAR:

Asla küçümsemiyorum ama dengin değil ki Galatasaray, Fenerbahçe gibi kulüpler. 10 kere maç yapsan 1 ini belki alırsın. Böyle şekillere girip sonra kulüpleri borca sokup kaçıyorsunuz.

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Haber YorumlarıMAJESTIK:

Eğer bir kulüp başkanı boyundan büyük laflar edip dengi olmayan rakiplere saldırıyorsa kesinlikle hedef şaşırtmaya çalışıyor yönettiği kulübün camiasından birşeyler saklamaya çalışıyordur. Taraftarı olduğum Ankaragücünden bunu çok iyi biliyorum, bakında görün bu adam G.Antepe büyük zararlar verip başkanlıktan kaçarak gidecektir.

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

normalde bunu fenere derlerdi ne olduda şimdi gs ye böyle diyorsunuz

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Haber YorumlarıSer_hat:

Yenilince ağlama memiiik...

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Haber Yorumlarıfetih.1453.istanbul:

yorumm fazla lahmacun yeme

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