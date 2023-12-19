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Gaziantep FK, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti

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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Ligi'nin 17. haftasında Adana Demirspor'u konuk ederek maçı 1-0 kazandı. Arda Kızıldağ'ın golüyle Gaziantep FK, ilk yarıyı önde tamamladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Ligi'nin 17. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlkyarı)

8. dakikada M'Bakata'nın penaltı noktasına pasında topla buluşan Draguş'un gelişine sert şutu yandan dışarı çıktı.

10. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep atağında Mustafa Eskihellaç'ın pasında topla buluşan Draguş'un çektiği üstten dışarı çıktı.

17. dakikada Lazar Markovic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Arda Kızıldağ'ın topa iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-0

24. dakikada sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı ceza sahasına ortasına Niang'ın kafa vuruşunu kaleci Nita son anda kornere çeldi.

37. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gradel'in şutu, savunmaya çarptıktan sonra direğin dibinden kornere çıktı.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Kamil Çetin

Gaziantep FK : Florin Nıta, Salem M'bakata, Papy Djilobodji, Nıcolas N'koulou, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Marko Jevtovic, Ogün Özçiçek, Lazar Markovic, Max Gradel, Denis Dragus

Yedekler: Batuhan Şen, Ertuğrul Ersoy, Junior Morais, Furkan Soyalp, Onurhan Babuşcu, Mirza Cihan, Brayan Riascos, İlker Karakaş, Oğulcan Çağlayan, Albian Ajetı

Teknik Direktör: Marıus Sumudıca

Adana Demirspor: Shahrudin Mehemmedeliyev, Jonas Svensson, Semıh Güler, Pape Cısse, Yusuf Erdoğan, N'diaye, Benjamın Stamboulı, Yusuf Sarı, Belhanda, Emre Akbaba, M'baye Niang

Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Tayfun Aydoğan, Babajide Akıntola, İzzet Çelik, Edouard Mıchut, Abdulsamet Burak, Dorukhan Toköz, Luis Nanı, Yusuf Barasi

Teknik Direktör: Serkan Damla

Gol: Arda Kızıldağ (dk. 17) (Gaziantep FK)

Sarı kart: N'diaye (Adana Demirspor) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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