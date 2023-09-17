Gaziantep ALG Spor, Ataşehir Belediyespor'u 4-0 mağlup etti

Gaziantep ALG Spor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 4. haftasında konuk ettiği Ataşehir Belediyespor'u 4-0 mağlup ederek ligde 4'te 4 yaptı.

Gaziantep ALG Spor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 4. hafta mücadelesinde konuk ettiği Ataşehir Belediyespor'u 4-0 mağlup ederek ligde 4'te 4 yaptı.

Gaziantep ALG Spor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 4. haftasında Ataşehir Belediyespor'u konuk etti. Hasan Celal Güzel Futbol Sahasında oynanan maça oldukça hızlı başlayan ALG Spor, 7. dakikada Kuzova ile 1-0 öne geçti. Bu golle oyunu kontrol altına alan sarı-grili takım, rakibine gol şansı vermezken mücadelede ilk yarı 1-0 sona erdi. ALG Spor, maçın 80. dakikasında Arzu Kalabulut, 83'te yine Kuzova ve 85'te de Ursula Demba'nın attığı gollerle İstanbul ekibini 4-0 mağlup etti. Gaziantep ekibi, bu sonuçla lige 4'te 4 ile başladı.

Maç sonu sevinç hakimdi

Ataşehir Belediyespor karşısında alınan 4-0'lık galibiyet sarı-grili ekipte maç sonu büyük sevinç yaşandı. Mücadelenin ardından sahaya inerek takımını kutlayan ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, "Emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Ataşehir gibi önemli rakibimiz karşısında alınan 4-0'lık galibiyet çok değerli. Bu güzel sonuçtan dolayı teknik ekibimizi ve futbolcularımızı kutluyorum. Bugün bizi burada yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu çıkışımız sezon sonuna kadar böyle devam edecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP