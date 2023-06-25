Gazi Koşusu'na Aziz Yıldırım damgası! Taraftarla diyaloğu bomba

97. Gazi Koşusu'nu izlemek için eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da Veliefendi Hipodromu'nda yerini aldı. Tribünlerden büyük ilgi gören Yıldırım'ın adına tezahüratlar yapıldı. Bir yarışsever Aziz Yıldırım'a; "Aziz başkan ne olur gel, Allah aşkına gel" şeklinde seslendi. Yarışları takip etmek için hipodromda yer alan birçok taraftar da eski başkan lehine tezahüratta bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 97'ncisi saat 17.15'te İstanbul'da Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Yarışı izlemek için eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da tribünde yerini aldı.

AZİZ YILDIRIM'A BÜYÜK İLGİ

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 97. Gazi Koşusu'nu izlemek için gittiği Veliefendi Hipodromu'nda büyük bir ilgiyle karşılaştı. Tribünler, Yıldırım'ın adını söyleyerek tezahüratlarda bulundu.

"ALLAH AŞKINA GEL"

Bir yarışsever Aziz Yıldırım'a; "Aziz başkan ne olur gel, Allah aşkına gel" şeklinde seslendi. Yarışları takip etmek için hipodromda yer alan birçok taraftar da eski başkan lehine tezahüratta bulundu. Taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanı olmasını istediklerini dile getirdiler. Öte yandan vatandaşlar, bir süre de "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratta da bulundular.