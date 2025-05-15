Gazi Anadolu Lisesi Öğrencileri Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Gazi Anadolu Lisesi Öğrencileri Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
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Samsun'da düzenlenen Gençler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Antalya'nın Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri Ozan Işık Ğaripoğlu ve İlknur Su Topal Türkiye ikincisi, Dila Tok ise Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Samsun'da düzenlenen Gençler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Antalya'yı temsil eden Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri 3 dereceyle döndü. 55 kilo erkeklerde Ozan Işık Ğaripoğlu ve 45 kilo kadınlarda İlknur Su Topal Türkiye ikincisi olurken, 75 kiloda Dila Tok Türkiye üçüncülüğü elde etti.

12-13 Mayıs tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilen Gençler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Antalya Gazi Anadolu Lisesi önemli başarılara imza attı. Şampiyonaya katılan okulun Bilek Güreşi Takımı'ndan 55 kilo erkekler kategorisinde yarışan Ozan Işık Ğaripoğlu ile 45 kilo kadınlar kategorisindeki İlknur Su Topal Türkiye ikincisi oldu. 75 kilo kadınlarda ise Dila Tok Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

Başarıların tesadüf olmadığını belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Hacı Karadağ, düzenli antrenmanların ve disiplinli çalışmanın önemine dikkat çekti.

Antalya'da bilek güreşi branşına uzun yıllardır emek veren Gazi Anadolu Lisesi, kazandığı derecelerle bir kez daha adından söz ettirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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