Üye Girişi
Haberler

Galatasaraylılar çok yakından tanıyor! Zalewski'nin transferini engelleyen isim ortaya çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın transfer etmek için son ana kadar mesai harcadığı Nicola Zalewski'nin sarı-kırmızılı takıma transferini şimdi Roma'da takım arkadaşı olan, daha önce Cimbom'da forma giyen Angelino'nun engellediği iddia edildi. İspanyol futbolcunun Polonyalı yıldıza, "Sakın Galatasaray'a gitme, orada seni oynatmazlar, paranı ödemezler" dediği öne sürüldü.

Galatasaray'ın transferin son günlerinde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Roma forması giyen Nicola Zalewski'nin sarı-kırmızılı takıma transferinin neden gerçekleşmediğiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

ANGELINO, "GALATASARAY'A GİTME" DEMİŞ

Spor Gecesi Digital'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın eski oyuncusu Angelino, Zalewski'ye "Sakın Galatasaray'a gitme, orada seni oynatmazlar, paranı ödemezler" dediği iddia edildi. Polonyalı oyuncunun, yapılan son görüşmede Galatasaraylı yöneticilere bunu söylediği belirtildi.

Galatasaraylılar çok yakından tanıyor! Zalewski'nin gelmemesinin altında yatan gerçek ortaya çıktı

PODOLSKI İKNA EDEMEDİ

Öte yandan transfer için Galatasarayı'ın eski futbolcularından olan Lukas Podolski'nin de Nicola Zalewski'nin sarı-kırmızılılara transferi için devreye girdiği ifade edildi. Podolski, genç oyuncuya "Galatasaray'a git, Türkiye'nin en büyük kulübü, inanılmaz rahat edersin" dese de Zalewski'nin ikna olmadığı aktarıldı.

Galatasaraylılar çok yakından tanıyor! Zalewski'nin gelmemesinin altında yatan gerçek ortaya çıktı

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Lukas Podolski Galatasaray Galatasaray Galatasaray Futbol Roma Spor Roma

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki...

 Sakarya'da fabrikada patlama! 2'si ağır 25 işçi yaralandı

Sakarya'da fabrikada patlama! 25 işçi yaralandı, 2'sinin durumu ağır

 Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

Narin'in annesinin kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

Soruşturmanın seyrini değiştiren 2 kişi daha gözaltına alındı
500

Yorumlar (1)

Zeki Anti:

Gelmemesi isabet olmuş o kadar matah bir oyuncu değil zaten.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
AY TUTULMASI NE ZAMAN? Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? 18 Eylül'de ne olacak? S Sport CANLI izle! (ATLETICO MADRID- VALENCIA) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Atletico Madrid-Valencia maçı şifresiz izleme linki! Atletico Madrid- Valencia maçı saat kaçta? (La Liga) FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe ilk 11'i! Bein Sports 1 canlı izleme linki Kayserispor- Eyüpspor maçı ne zaman? Bein Sports 1-2-3 canlı izle Kayserispor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? BEIN SPORTS 2 İZLE! Sakarya'da fabrikada patlama! Sakarya'da ne oldu, kaç kişi yaralandı? KASIMPAŞA- FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Narin nasıl öldürüldü? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta?
title