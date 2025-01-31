Galatasaraylı yöneticiler maç sonu soluğu yıldız futbolcunun yanında aldı

Avrupa'daki temsilcilerimizden Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaştı. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmayı 2-1 Ajax kazandı. Sarı-kırmızılılar ligi 14. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı.

MAÇ SONU SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Galatasaray'da kulüp yöneticileri, maçın ardından geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan genç milli oyuncu Ahmetcan Kaplan ile bir araya geldi.

OLAY OLDU

Görüşmede Futbol Direktörü Ayhan Akman, Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli yer aldı. 22 yaşındaki stoperin adı Fenerbahçe ile de anılıyor. Galatasaray'ın yaptığı bu görüşme, dün gece sosyal medyanın da gündemi oldu.