Kılıçlı yemin soruşturmasında 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi

Kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler için karar çıktı
Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz

"Yapmayın dedik dinlemediniz, iktidara geldiğimizde..."
Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda

Erdoğan'ın Özel için sarf ettiği sözler çok su kaldırır
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Galatasaraylı yöneticiler maç sonu soluğu yıldız futbolcunun yanında aldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı yöneticiler 2-1 yenildikleri Ajax maçının ardından Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde ismi geçen Ajax stoperi Ahmetcan Kaplan ile görüştü. Galatasaray'ın bu hamlesi, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Avrupa'daki temsilcilerimizden Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaştı. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmayı 2-1 Ajax kazandı. Sarı-kırmızılılar ligi 14. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı.

MAÇ SONU SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Galatasaray'da kulüp yöneticileri, maçın ardından geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan genç milli oyuncu Ahmetcan Kaplan ile bir araya geldi.

Galatasaraylı yöneticiler maç sonu soluğu yıldız futbolcunun yanında aldı

OLAY OLDU

Görüşmede Futbol Direktörü Ayhan Akman, Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli yer aldı. 22 yaşındaki stoperin adı Fenerbahçe ile de anılıyor. Galatasaray'ın yaptığı bu görüşme, dün gece sosyal medyanın da gündemi oldu.

Galatasaraylı yöneticiler maç sonu soluğu yıldız futbolcunun yanında aldı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

"Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek..."
img

Fatih Terim dahil 4 isim için tekrar harekete geçildi
img

AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarısadece kadir:

Ayhan Akman ve oglu Efe akmanı Gatalasaraydan kovun.

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVeysi Ataş:

Bunların alayı sahtekar

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDağıstan:

Bir gün de yenin ya...

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhammet Ülker:

ulan Fenerbahçe 10 tane stoper aldı Fenerbahçe nin gündeminde diyorsunuz ne gündemi la

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBahtsız Bedevi:

Norveç sekizinci liginde bir sağ bircde sol bek var hem de karın tokluğuna oynarlar. Bir bakın isterseniz

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

kardeşim ne işin var bu hırsızların yanında.aman ha kanma bunlara.bunlar buranın yüzkarası kulübün haramileri....

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Kan:

onunla bununla görüşünceye kadar bu takım bu hale nasıl geldi diye oturun ağlayın.Avrupanın en kötü takımlarına yeniliyor yinede yüzünüz kızarıyor.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı
İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.