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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'ne hazır

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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