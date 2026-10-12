Galatasaray, yarın Barcelona ile Avrupa kupalarında 342. maçına çıkıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İspanya ekibi Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 342. karşılaşmasına çıkacak.

Avrupa serüvenine 1956-57 sezonuyla başlayan ve farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 114 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 341 maçta boy gösterdi.

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 121'inden galibiyetle ayrılırken 130 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 469 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 521 gole engel olamadı.

"Kupa 1"de 171. randevu

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarın 171. kez sahne alacak.

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde ise 135 kez mücadele etti.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 46 galibiyet, 40 beraberlik, 84 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 182 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 286 gol gördü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

Son 31 Şampiyonlar Ligi maçında 7 galibiyet

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 31 müsabakada 7 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşaması ve ileri turlarındaki son 31 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı.

Avrupa'daki son 40 maçında gol atıldı

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında yaptığı son 40 müsabakada en az 1 gol atıldı.

Sarı-kırmızılı takımın 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maç oldu.

Galatasaray'ın ardından çıktığı 40 maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom", bu maçların 15'ini kazanırken 16'sından mağlup ayrıldı. Dokuz karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Takımlar, toplamda 144 kez skor tabelasını değiştirmeyi başardı.

Sarı-kırmızılı takım, gol sesinin duyulduğu 40 maçlık süreçte 69 kez fileleri sarsarken, kalesindeki 75 gole engel olamadı.

Galatasaray, bu dönemdeki 6 mücadelede kalesini gole kapatmayı başarırken, 6 maçta ise gol sevinci yaşayamadı.

RAMS Park'ta 31. Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak

Sarı-kırmızılı ekip, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta yarın 31. Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.

Şampiyonlar Ligi'nin 2012-2013 sezonunun ikinci haftasında Portekiz ekibi Braga'ya 2-0 kaybedilen maçla başlayan süreçte Galatasaray, RAMS Park'ta 10'ar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

"Cimbom", söz konusu maçlarda 40 kez rakip fileleri havalandırırken 46 gol yedi.

"Devler Ligi"nde son 10 iç saha maçında 4 galibiyet aldı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadığı son 10 maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında 4'er galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda 18 kez ağları sarsan Galatasaray, 14 kez de kalesinde gol gördü.

Avrupa kupalarında Galatasaray

Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 135 34 32 69 140 233 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 104 40 36 28 168 141 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 341 121 90 130 469 521

Kaynak: AA