Galatasaray, Wilfried Zaha ile transfer görüşmelerine başladı

Galatasaray, kanat forvet oyuncusu Wilfried Zaha ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. Crystal Palace'ta başarılı bir sezon geçiren Zaha, takımına 7 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.