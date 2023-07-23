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Galatasaray, Wilfried Zaha ile transfer görüşmelerine başladı

Spor Haberleri

Galatasaray, kanat forvet oyuncusu Wilfried Zaha ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. Crystal Palace'ta başarılı bir sezon geçiren Zaha, takımına 7 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kanat forvet oyuncusu Wilfried Zaha ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Uzun süredir Fenerbahçe ile de adı geçen 30 yaşındaki futbolcu, Crystal Palace'ta geride kalan sezonda 28 maça çıkarken takımına 7 gol, 3 asistlik katkı vermişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Wilfried Zaha Galatasaray Spor Haberler

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