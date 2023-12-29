Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa Finalinde Karşı Karşıya

2022-23 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, bu akşam Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak maç TSİ 20.45'te başlayacak.

Süper Kupa, Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası'nı kazanan takımlar arasında oynanıyor.

Maç, iki takım arasında beş gün arayla oynanacak ikinci derbi. 24 Aralık Pazar günü Kadıköy’de karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maç 0-0 berabere bitmişti.

İki takımda da maç öncesi ikişer eksik var. Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ve Miha Zajc sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Galatasaray'da da tedavileri devam eden Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez maçta oynayamayacak.

Demirören Haber Ajansı (DHA) 25 bin kişi kapasiteli Al-Awwal Park'taki maç için yaklaşık 20 bin bilet satıldı[ini bildirdi.

Süper Kupa maçları bundan önce dört kez yurt dışında oynanmıştı. Almanya üç kez, Katar ise bir kez maça ev sahipliği yapmıştı.

Büyük bütçe ayrıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında Süper Kupa finalinin yurt dışında oynanacak olması eleştiri konusu olmuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da izleyeceği maç öncesi statta Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolayısıyla bazı etkinlikler de yapılacak.

Maçtan önce Rap şarkıcısı Norm Ender 100'üncü Yıl Marşı'nı seslendirecek. Ayrıca 100 kişilik ekiple Türk bayrağı, Atatürk posteri ve kulüp armaları açılacak.

Maç için büyük de bir bütçe ayrıldı. Kupayı kazanan ekip 65 milyon TL, diğer takım ise 43 milyon TL kazanacak. Toplamda 108 milyon TL’nin dağıtılacağı organizasyonda Suudi Arabistan, iki takımın ulaşım ve konaklama ve diğer harcamalarını karşılıyor.

Mehmet Topal, Selçuk İnan, Gökhan Gönül, Mondragon, Kuyt gibi iki takımın bazı eski futbolcuları da tribünde maçı izleyenler arasında olacak.

Kupayı daha önce Galatasaray 6, Fenerbahçe 3 kez kazandı

Abdulkadir Bitigen’in yöneteceği maçta kupayı Galatasaray yedinci, Fenerbahçe dördüncü kez kazanmak istiyor.

Fenerbahçe daha önce 5 kez Süper Kupa için mücadele etti. Sarı-lacivertli takım, 2007, 2009 ve 2014 yıllarında kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, 2012 ve 2013 yıllarında ise Galatasaray'a mağlup oldu.

Galatasaray ise ilki 2008 yılında olmak üzere 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019 yıllarında Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe kupayı son olarak teknik direktörü İsmail Kartal ile 2014 yılında kazandı. Sarı lacivertliler Galatasaray'ı 0-0 biten maçta penaltılar sonucu 3-2 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç öncesindeki basın toplantısında, “Yarın inşallah Süper Kupa’yı tekrar kazanıp camiamı mutlu etmek istiyorum. Bütün amacım bu” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise 2021’de Medipol Başakşehir’i yönettiği dönemde Süper Kupa finalinde Trabzonspor'a 2-1 yenilmişti.

Basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, atmosferin ve stadın çok güzel olduğunu söyledi, “İki büyük takım, tarihinde çok fazla kupası var. Kupa kazanmak için en büyük hedef. 2023 yılında ikinci kupayı kazanmak istiyoruz” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise maç öncesi yaptığı açıklamada, "İkisi de güzide çınar kulübümüz. Fair-Play içinde çok güzel bir maç olmasını istiyoruz" diye konuştu.