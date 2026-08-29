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Devler Ligi'nde dev maçlar: G.Saray Sporting'e, F.Bahçe Roma'ya

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşaması fikstürü belli oldu. G.Saray Sporting, Barcelona, PSG gibi güçlerle; F.Bahçe Roma, Liverpool ve Atletico ile eşleşti. İki takım da 8'er maç yapacak, ilk 8 hedefi play-off avantajı sağlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşaması fikstürü açıklandı.

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler ise 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan temsilcisi Roma'yı ağırlayacak.

İki takımın maç takvimi şöyle:

Galatasaray

9 Eylül Çarşamba: Sporting-Galatasaray

13 Ekim Salı: Galatasaray-Barcelona

21 Ekim Çarşamba: Lille-Galatasaray

3 Kasım Salı: Galatasaray-Stuttgart

24 Kasım Salı: Galatasaray-Aston Villa

8 Aralık Salı: AEK-Galatasaray

19 Ocak Salı: Galatasaray-Feyenoord

27 Ocak Çarşamba: PSG-Galatasaray

Fenerbahçe

10 Eylül Perşembe: Fenerbahçe-Roma

14 Ekim Çarşamba: Aston Villa-Fenerbahçe

20 Ekim Salı: Fenerbahçe-Slavia Prag

4 Kasım Çarşamba: Fenerbahçe-Liverpool

25 Kasım Çarşamba: Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe

9 Aralık Çarşamba: LASK-Fenerbahçe

20 Ocak Çarşamba: Fenerbahçe-Villarreal

27 Ocak Çarşamba: Atletico Madrid-Fenerbahçe

Lig formatı

Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak.

Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.

İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Kaynak: AA
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