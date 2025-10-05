Galatasaray ve Beşiktaş Derbisinde Eşitlik

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray , sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligdeki ilk puan kaybını yaşarken, 15 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk dakikalarında etkili bir oyun sergileyen Beşiktaş, 12'nci dakikada Tammy Abraham'ın golüyle öne geçti. 34'üncü dakikada Galatasaray, Davinson Sanchez'in gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı. Kırmızı kart sonrası oyun planını değiştiren sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. İkinci yarıda topu rakibine bırakarak daha temkinli bir oyun sergileyen Galatasaray, ön alan baskısı sonucu kazandığı topla 55'inci dakikada İlkay Gündoğan'ın golüyle eşitliği yakaladı. Maçın kalan bölümünde iki takım da zaman zaman tehlikeli ataklar geliştirse de mücadele 1-1 sona erdi.

15 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Galatasaray, Beşiktaş beraberliğiyle birlikte Süper Lig'de 15 maç sonra puan kaybı yaşadı. Son puan kaybını geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında Beşiktaş'a karşı 2-1'lik yenilgiyle yaşayan sarı-kırmızılı ekip, o karşılaşmanın ardından çıktığı 15 maçın tamamını kazanmıştı. Böylece Galatasaray'ın galibiyet serisi, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Beşiktaş derbisiyle birlikte sona erdi.

TÜM KULVARLARDA 29 MAÇTIR İÇ SAHADA YENİLMİYOR

Galatasaray, tüm kulvarlarda sahasında oynadığı son 29 resmi karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. RAMS Park'ta son yenilgisini geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a 1-0'lık skorla alan sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından evinde çıktığı 29 karşılaşmada yenilgi yaşamadı. Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere toplam 29 resmi maçta 21 galibiyet ve 8 beraberlik elde eden Galatasaray'ın iç sahada bileği bükülmedi.

EVİNDE OYNADIĞI SON 22 LİG MAÇINDA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı. Galatasaray, ligde evinde oynadığı son 22 karşılaşmada mağlup olmadı. Son iç saha yenilgisini 2023-2024 sezonunun 37'nci haftasında Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte çıktığı 22 maçta 18 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

BEŞİKTAŞ DERBİLERİNDEKİ 500'ÜNCÜ GOL

Galatasaray ile Beşiktaş, tarihleri boyunca 359'uncu kez karşı karşıya geldi. 1-1'lik sonuçla tamamlanan derbiyle birlikte iki takım 115'inci kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Rekabette sarı-kırmızılılar 128, siyah-beyazlılar ise 116 galibiyet elde etti. Derbi öncesinde Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı toplam 499 golü bulunuyordu. Dün oynanan mücadelede İlkay Gündoğan'ın kaydettiği golle sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş derbilerindeki 500'üncü golünü atmış oldu.

SARI-KIRMIZILI EKİP, SON 9 DERBİDE BEŞİKTAŞ'A KAYBETMEDİ

Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'a karşı son 9 derbide yenilgi yüzü görmedi. Evinde Beşiktaş'a karşı oynadığı son 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, bu süreçte rakibine mağlup olmadı. Galatasaray, Beşiktaş'a karşı iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 22'nci haftasında tek golle yaşamıştı.

RAMS PARK'TA 3'ÜNCÜ KEZ KAZANAN ÇIKMADI

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta Beşiktaş ile 3'üncü kez berabere kaldı. 15 Ocak 2011 tarihinde açılan statta Galatasaray, rakibiyle 16'ncı kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 11 galibiyet alırken, 2 karşılaşmayı da Beşiktaş kazandı. Dün 1-1 sonuçlanan mücadeleyle birlikte Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'a karşı 3'üncü beraberliğini elde etti.

İLKAY GÜNDOĞAN İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Beşiktaş karşısında attı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan tecrübeli orta saha, 55'inci dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi. İlkay, son olarak 23 Haziran'da Manchester City formasıyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Al Ain ağlarına iki gol göndermişti.

Öte yandan İlkay Gündoğan, Beşiktaş'a attığı golle 616 gün aradan sonra bir iç saha maçında fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, son olarak 27 Ocak 2024'te Barcelona formasıyla iç sahada Villarreal'e karşı gol atmıştı.