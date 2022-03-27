Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmazken, 21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'ndan dönen Barış Alper Yılmaz takımla çalıştı.

Isınma ile başlayan idmanda bir süre top kapma ve pas çalışmaları yapan sarı-kırmızılı ekip, topla çıkış idmanları yaptı. Bir süre pozisyon bitirme uygulamaları üzerinde duran Galatasaraylı futbolcular duran top çalışmasıyla idmanı noktaladı.

Sarı-kırmızılılar hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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