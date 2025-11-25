Galatasaray, Union Saint-Gilloise'yi Konuk Etti

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez düdük çaldı. Sanchez'in yardımcılıklarını ise Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasının 11'ine göre Union Saint-Gilloise karşısında 3'ü zorunlu toplam 4 değişikliğe gitti. Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo ve Mario Lemina, tercihen Günay Güvenç ile UEFA listesinde yer almamasından dolayı statü gereği Kazımcan Karataş, Union Saint-Gilloise mücadelesinde forma giymeyen isimler oldu. Bu oyuncuların yerine 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam; Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan ve Mauro Icardi'yi sahaya sürdü.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Rolland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs'tan oluşturdu. Orta ikilide İlkay Gündoğan ve Lucas Torreira'yı görevlendiren Buruk, sağ kanatta Leroy Sane, sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü. Forvet arkasında Gabriel Sara'yı oynatan 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, en ileri uçta da Mauro Icardi'ye görev verdi.

Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşısına şu 11'le çıktı:

"Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi."

GALATASARAY'DA 9 EKSİK

Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşılaşmasına 9 oyuncusundan mahrum çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Wilfried Singo ve Mario Lemina sakatlıklarından dolayı sahaya çıkmadı. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle karşılaşmada forma giymeyen isimler olurken, Kazımcan Karataş da UEFA listesinde yer almamasından dolayı statü gereği maçta oynamadı.

MAURO ICARDI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK KEZ 11'DE

Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 11'de yer aldı. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in sakatlığı sebebiyle forma giyemediği Union Saint-Gilloise maçında Icardi, en ileri uçta görev yaptı. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu son olarak Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanan Kocaelispor karşılaşmasında 11'de yer almıştı. Ayrıca Mauro Icardi, Union Saint-Gilloise maçıyla bu sezon sarı-kırmızılı formayla 6'ncı maçına çıkacak.

İLKAY GÜNDOĞAN YAKLAŞIK 1 AY SONRA 11'E GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'ın 35 yaşındaki tecrübeli orta sahası İlkay Gündoğan, Union Saint-Gilloise karşılaşmasıyla 6 maç sonra 11'de görev yaptı. Son olarak Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan RAMS Başakşehir mücadelesinde 11'de forma giyen İlkay Gündoğan; ligde Göztepe, Trabzonspor ve Kocaelispor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Bodo/Glimt ve Ajax müsabakalarında sakatlığı sebebiyle oynayamamıştı. Süper Lig'in 13'üncü haftasında Gençlerbirliği maçıyla formasına kavuşan İlkay, 6 maç sonra da 11'de yer almış oldu.

6 GENÇ FUTBOLCU YEDEK SOYUNDU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımda birçok eksiğin olması sebebiyle yedek kulübesinde 6 genç isme yer verdi. 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam; Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu'nun yanı sıra genç isimlerden Yusuf Dağhan Kahraman, Ege Araç, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Çağrı Hakan Balta ve Arda Ünyay'ı Union Saint-Gilloise maçında yedek oturttu.

ISMAIL JAKOBS KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekibin 26 yaşındaki Senegalli sol beki Ismail Jakobs, Union Saint-Gilloise mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Union Saint-Gilloise karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Jakobs, sarı kart görmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında oynanacak Monaco karşılaşmasında forma giyemeyecek.