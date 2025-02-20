Galatasaray, UEFA Başkanı Ceferin'i Fenerbahçe derbisine davet etti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak ve şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek Galatasaray- Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasının yankıları sürüyor. Karara büyük tepki gösteren sarı-kırmızılılar bu gelişme üzerine çok konuşulacak bir harekete imza attı.

GALATASARAY, CEFERIN'İ DERBİYE DAVET ETTİ

Kulislerde konuşulanlara göre; Galatasaray, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i kendisi gibi Sloven olan Slavko Vincic'in yöneteceği derbiye davet etti. Sarı-kırmızılılar, bu talebini yazdığı mektup ile Ceferin'e illetti. Söz konusu mektupta UEFA Başkanı'ndan derbiye gelerek yaşanacaklara şahitlik etmesi istendiği iddia edildi.

GALATASARAY VINCIC'İ NEDEN İSTEMİYOR?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray yönetimi, Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemiyor. Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor. Maribor doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor.

TFF TALEBİNİ REDETTİ

Öte yandan Galatasaray, dün yaşanan gelişmeler üzerine Slavko Vincic'i istemediğini Türkiye Futbol Federasyonuna iletmiş ve federasyon da sarı-kırmızılıların bu talebini reddetmişti. TFF, Derbiye atanacak yabancı orta hakem konusunda iki takımın da taleplerine yanıt vermeyeceğini kulüplere bildiren ve nihai kararın, TFF ile MHK tarafından resmi site üzerinden kamuoyuna duyurulacağı cevabı vermişti. Bugün ise derbiyi Vincic'in yöneteceği resmi olarak açıklandı.

DEV DERBİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.