Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 Yenerek Başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 Yenerek Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti. Maçta Galatasaray'ın gollerini Abdul Baba (k.k.), Yunus Akgün ve Mauro Icardi atarken, PAOK'un tek golü Giannis Konstantelias'tan geldi.

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Galatasaray, konuk ettiği Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Mertens'in sol taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde Osimhen'in yaptığı kafa vuruşu sonrası çizgide Abdul Baba, ters dokunuşunda meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-0

63. dakikada sol taraftan Ismail Jakobs'un yerden içeri çevirdiği topa altıpas üzerinde Victor Osimhen'in vuruşunda kaleci Dominik Kotarski meşin yuvarlağı iki hamlede uzaklaştırdı.

67. dakikada Andrija Zivkovic'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında Castro Jonny'nin vuruşunda kaleci Günay Güvenç'ten seken topu altıpas üzerinde önünde bulan Giannis Konstantelias'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

76. dakikada sağ taraftan Kaan Ayhan'ın yaptığı ortada arka direkte Dries Mertens'in kafa vuruşu sonrası altıpas çizgisi üzerinde Victor Osimhen kafayla indirdi. Yunus Akgün'ün altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Dominik Kotarski'nin müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

90+5. dakikada taç atışından gelen topu sol kanatta önünde bulan Kerem Demiray'ın ceza alanına yerden ortasına penaltı noktasının gerisindeki Icardi'nin gelişine vuruşunda top filelere gitti. 3-1

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan (Elias Jelert dk. 84), Davidson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün (Berkan Kutlu dk. 88), Dries Mertens (Kerem Demirbay dk. 78), Barış Alper Yılmaz (Michy Batshuayi dk. 87), Victor Osimhen (Maura Icardi dk. 78)

Yedekler: Batuhan Şen, Atakan Ordu, Maura Icardi, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

PAOK: Dominik Kotarski, Jonathan Otto, Tomasz Kedziora, Omar Colley, Abdul Baba, Mohamed Camara (Tiemoue Bakayoko dk. 81), Magomed Ozdoev (Stefan Schwab dk. 77), Andrija Zivkovic, Giannis Konstantelias (Kiril Despodov dk. 77), Taison Freda, Fedor Chalov (Tarik Tissoudali dk. 71)

Yedekler: Dimitris Monastirlis, Konstantinos Balomenos, Ioannis Michailidis, Joan Sastre, Konstantinos Thymianis, Shola Shoretire

Teknik Direktör: Razvan Lucescu

Goller: Abdul Baba (dk. 48 k.k.), Yunus Akgün (dk. 76), Mauro Icardi (dk. 90+5) (Galatasaray), Giannis Konstantelias (dk. 67) (PAOK)

Sarı kartlar: Kaan Ayhan (Galatasaray), Razvan Lucescu, Ozdoev (PAOK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mauro Icardi Yunus Akgün Galatasaray Yunanistan Maç Sonucu Futbol Dünya Spor Baba Paok

Alın size bir vukuat daha! Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

 Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek

Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek

 Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı

Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı
Aslan gibi başlangıç! Galatasaray, PAOK'u eli boş gönderdi

Cimbom PAOK'u eli boş gönderdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Seyhan, Kozan, Karataş elektrik kesintisi ne zaman biter? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 26 Eylül Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Keçiören, Yenimahalle, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Fenerbahçe Union SG 11'i! Muhtemel 11 belli oldu mu, maç kadrosu kimler var? UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne, Galatasaray kaçıncı sırada 26 Eylül Perşembe? Galatasaray PAOK rövanş maçı var mı? MasterChef aji de gallina tarifi! En güzel aji de gallina tarifi! Aji de gallina nasıl yapılır? Aji de gallina için gerekli malzemeler! MasterChef pollo alla diavola tarifi! En güzel pollo alla diavola tarifi! Pollo alla diavola nasıl yapılır? Pollo alla diavola için gerekli malzemeler
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });