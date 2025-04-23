Galatasaray Türkiye Kupası Finaline Yükseldi

TÜRKİYE Kupası yarı finalinde Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hedefimiz, Galatasaray müzesine bir kupa daha götürmekti. Bugün maç sonunda istediğimizi başardık, finaldeyiz, rakibimizi bekleyeceğiz" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşısında aldıkları 5-1'lik galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, sözlerine şöyle başladı: "Öncelikle yarın 23 Nisan. Onu kutlayarak başlayacağım. Bizim için önemli bir gün. Bugünü hepimiz için değerli kılan ulu önder Atatürk'ü, sevgiyle, özlemle anarak başlayacağım. Bugün maç öncesi özellikle Buğra hocaya geçmiş olsun dileklerimi de iletmek istiyorum. Maça çıkamadı. Onun içinde şansızlık oldu ama en kısa zamanda iyileşmesini diliyorum. İyi haberde geldi. Önemli bir şeyi yok. Maç öncesi tabii ki isteğimiz burada Galatasaray'ın oyun gücünü devam ettirmek, konsantrasyonunu devam ettirmek. Motivasyonumuzu daha yukarıya çekmek, yani burada kazanarak son haftalarda yakaladığımız olumlu giden çizgiyi daha yukarıya çekmek istiyorduk. Hedefimiz tabii ki Türkiye Kupası'nı kazanmak, finali oynamak. Buradan bir kupayla daha ayrılmak. Hedefimiz, Galatasaray Müzesi'ne bir kupa daha götürmekti. Bugün maç sonunda istediğimizi başardık, finaldeyiz ve rakibimizi bekleyeceğiz. Yarınki maçı seyredeceğiz. İnşallah dediğim gibi Galatasaray'ın müzesine bir kupa daha kazandırma şansımız olur. Rakibimizin özellikle oyun olarak neler yapabileceğini biliyorduk. Bugün genel olarak rakibimizin yaptığı baskıları doğru paslarla kırdık. Rahat bir oyun oldu, rahat bir galibiyet oldu. Çok üstün bir oyun rakibimize karşı ve çok fazla gol pozisyonu girdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarının belli bölümlerinin 3-0 sonrası, 4-1 sonrası rakibimize verdiğimiz pozisyonlar oldu. Bunlar da normal,ama yine çok net gol pozisyonlarına girdik. Bugün bizim için önemli değerli bir galibiyet aldık. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum ve her zaman bizimle beraber olan taraftarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Havaalanından başlayan otelin önünde devam eden yine bugün burada maç sonunda onlarla birleştik. Takım kaptanımız Abdülkerim'in önderliğinde bugün önemli bir galibiyet aldık. Özellikle kaptanımızı, oyuncularımızı bu anlamda da kutluyorum, tebrik ediyorum."

Okan Buruk, bir gazetecinin, takımın son haftalardaki performansıyla ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

"Yeni tesise geçmemiz, özellikle çalışma kalitemizi artırdı. Güzel sahalar, güzel bir tesis, yenilenme anlamında birçok şeyin çok daha profesyonel bir şekilde yaşadığımız bir tesise geçtik. Bu da oyuncuların motivasyonunu artırıyor. Bence en önemli şey tabii ki kazanmak. Belki Beşiktaş maçı bizim için kötü oyunlardan biriydi. Özellikle Milli Takım sonrası bir arada olamadık. Herkesin geç geldiği ve belki bir günlük antrenmanla maça çıktığımız bir maçtı. Belki ona doğru odaklanamadık ama ondan sonraki döneme baktığımızda hem oyun olarak bence hem de bireysel performansların yükseldiği, özgüvenin arttığı, takım olgusunun oluştuğu bunu sadece saha içerisindeki saha dışında da görüyoruz"

'BENCE DOĞRU ZAMANDA YÜKSELDİK'

Doğru zamanda yükselişe geçtiklerini ifade eden Buruk, "Bence doğru zamanda yükseldik. Bu dönemdeki bu performansımızla, yükselişimizde Avrupa Kupası'nda da yer alabilirdik. Bu yüzden üzüntülüyüm. Türkiye Kupası'nda final oynamak, ligin son periyoduna da 5 puan önde girmek önemli. Aynı konsantrasyonu devam ettirmemiz gerekiyor. Bundan önceki senelerde de yaptık. Son iki senede taraftarımızla birlikte hep yükseldik. Bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.