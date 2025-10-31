Haberler

Galatasaray Trabzonspor'u Ağırlıyor: Yenilmezlik Serisi Sürüyor

Galatasaray Trabzonspor'u Ağırlıyor: Yenilmezlik Serisi Sürüyor
Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı maçta galip gelerek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, rakiplerine karşı son beş karşılaşmasını kazandı.

Trendyol Süper Lig'de yenilgisiz olarak liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup ederek serisini sürdürmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de Trabzonspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, bordo-mavililer karşısında sahadan galip ayrılarak, yenilmezlik serisine devam etmek istiyor.

Süper Lig'de 18 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu derbinin ardından ligde çıktığı 18 karşılaşmanın 17'sinden galip ayrılırken, 1 kez de berabere kaldı. Aslan, ligde geçtiğimiz hafta evinde mücadele ettiği Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti.

Evinde 31 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, resmi maçlarda evinde yenilmiyor. RAMS Park'ta en son 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, daha sonra Süper Lig'de 22, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere yaptığı 31 karşılaşmada mağlup olmadı. Cimbom, bu süreçte 23 galibiyet elde ederken, 8 de beraberlik aldı.

En çok gol atan ve en az gol yiyen takım

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan haftalarda hem hücumda ve hem de savunmada gösterdiği performansla zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılılar, çıktığı 10 karşılaşmada rakip fileleri 25 kez havalandırmayı başarırken, kalesinde ise 5 gol gördü. Aslan ayrıca 5 kez de gol yemeden müsabakayı tamamladı.

Mauro Icardi'den 6 gol

Galatasaray'ın, Süper Lig'de kaydettiği 25 gol, 10 farklı futbolcudan geldi. Sarı-kırmızılılarda ligde atılan bu gollerde Mauro Icardi ön plana çıktı. Ligde 6 gol sevinci yaşayan Icardi, krallık yarışında 7 gollü Paul Onuachu'nun ardından Eldor Shomurodov ve Youssef En Nesyri ile birlikte ikinci sırada yer alıyor. Cimbom'da ayrıca Victor Osimhen, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı 3'er, Yunus Akgün 2, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez de 1'er gol sevinci yaşadı. Fatih Karagümrük mücadelesinde de Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

Uğurcan Çakır ilk kez eski takımına karşı

Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, bu maçla birlikte ilk kez eski takımına karşı forma giyecek. Bu sezon başında Trabzonspor'dan, sarı-kırmızılılara transfer olan Çakır, Karadeniz ekibiyle Süper Lig'de 1 şampiyonluk yaşarken, TFF Süper Kupa'yı 2 ve Türkiye Kupası'nı da 1 kez kazanmıştı.

Lig tarihinde Trabzonspor'a karşı ilk peşinde

Galatasaray, Trabzonspor ile Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmayı kazandı. Sarı-kırmızılılar, bu maçtan da galip ayrılması durumunda lig tarihinde rakibine karşı ilk kez üst üste 6 galibiyet alacak. Aslan, Karadeniz ekibine ligde en son 23 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'a oynanan müsabakada 2-1'lik skorla yenildi.

Trabzonspor'a karşı evindeki son 3 maçı kazandı

Galatasaray, Trabzonspor'a karşı evindeki son mağlubiyetini de 23 Ocak 2022 tarihindeki karşılaşmada yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından Karadeniz ekibiyle sahasında yaptığı 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Okan Buruk'un, Trabzonspor karnesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çeşitli takımlarla Trabzonspor ile 19 kez karşılaştı. Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken, bordo-mavililerle oynadığı müsabakalarda 9 galibiyet elde ederken, 5'er de mağlubiyet ve beraberlik aldı.

Davinson Sanchez cezalı, Lucas Torreira sınırda

Galatasaray'da, Trabzonspor maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart cezasından dolayı oynamayacak. Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, geçtiğimiz haftadaki Göztepe karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ise sarı kart sınırında yer alıyor. Torreira, sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta ligde deplasmandaki Kocaelispor mücadelesinde yer alamayacak.

Öte yandan tedavisi devam eden İlkay Gündoğan da bu önemli müsabakada yer alamayacak, Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak. - İSTANBUL

