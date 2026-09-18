Galatasaray, Trabzonspor maçı için Trabzon'a geldi, 4 isim kafilede yok

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray bu akşam özel uçakla Trabzon'a geldi.

Bordo-mavili ekibin stadında oynanacak müsabaka, yarın saat 20.00'de başlayacak. Kritik maç öncesinde ise Galatasaray'da Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan kafilede yer almazken, kadroda bulunan 23 oyuncu şöyle:

"Uğurcan Çakır, Bitshiabu, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Leao, Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Nhaga, Berat Luş, Batrakov, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı