Galatasaray, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, bugün yapılan idmanla hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, bugün yapılan idmanla hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra iki grup halinde 8'e 2 pas uygulamalarıyla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ya oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.