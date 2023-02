Galatasaray Trabzonspor maçı 100'den fazla ülkede yayınlanacak

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Galatasaray- Trabzonspor karşılaşmasının öncesi ve sonrası tüm detayları gün boyunca beIN SPORTS'ta olacak. Bu önemli maç 100'den fazla ülkede yayınlanacak

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında, ligde 11 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, 5 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Trabzonspor'u konuk edecek. Zirveyi yakından ilgilendiren bu önemli karşılaşmanın tüm heyecanı, beIN SPORTS ekranlarında yaşanacak.

24 kamera ile çekilecek

Galatasaray - Trabzonspor maçında 24 stadyum kamerası ile sporseverler müsabakanın her anını doyasıya izleyecek. 24 stadyum kamerası ve 1 drone kameranın yanı sıra 2 motosiklet kamerası ile takımların tesislerden stada gelişine kadar her an canlı yayınlarla futbolseverlere aktarılacak.

100'den fazla ülkede yayınlanacak

Galatasaray - Trabzonspor müsabakası dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak. Bu önemli mücadele, ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce anlatım seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak. - İSTANBUL