Galatasaray MCT Technic - Trabzonspor: 89-101
SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Kerem Baki, Tolga Akkuşoğlu, Nazlı Çisil Güngör
GALATASARAY MCT TECHNİC: Palmer Jr 36, White Jr 5, McCollum 10, Robinson 4, Muhsin Yaşar 4, Can Korkmaz 18, Meeks 3, Rıdvan Öncel 5, Gillespie 4, Omoruyi
TRABZONSPOR: Reed 31, Taylor 22, Yeboah 14, Berk Demir 8, Hamm Jr 12, Delgado 6, İsmail Cem Ulusoy 5, Dorukhan Engindeniz 3, Ege Arar, Tinkle
1'İNCİ PERİYOT: 23-27
DEVRE: 48-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-73
Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü hafta maçında evinde konuk ettiği Trabzonspor'a 101-89 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Trabzonspor 8'inci galibiyetini elde etti. Galatasaray ise 6'ncı yenilgisini aldı.