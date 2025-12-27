Haberler

Galatasaray MCT Technic - Trabzonspor: 89-101

Güncelleme:
Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor'a 101-89 yenilerek 6. mağlubiyetini aldı. Trabzonspor ise 8. galibiyetini elde etti.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Kerem Baki, Tolga Akkuşoğlu, Nazlı Çisil Güngör

GALATASARAY MCT TECHNİC: Palmer Jr 36, White Jr 5, McCollum 10, Robinson 4, Muhsin Yaşar 4, Can Korkmaz 18, Meeks 3, Rıdvan Öncel 5, Gillespie 4, Omoruyi

TRABZONSPOR: Reed 31, Taylor 22, Yeboah 14, Berk Demir 8, Hamm Jr 12, Delgado 6, İsmail Cem Ulusoy 5, Dorukhan Engindeniz 3, Ege Arar, Tinkle

1'İNCİ PERİYOT: 23-27

DEVRE: 48-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-73

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü hafta maçında evinde konuk ettiği Trabzonspor'a 101-89 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Trabzonspor 8'inci galibiyetini elde etti. Galatasaray ise 6'ncı yenilgisini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Ya şu basketbol takımına bir çeki düzen verin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

