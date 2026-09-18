Galatasaray, Trabzon'da galibiyet serisi peşinde

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GALATASARAY, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın Trabzonspor ile tarihindeki 144'üncü randevusuna çıkacak. Geride kalan 5 haftada topladığı 13 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, deplasmanda rakibini mağlup ederek hem üst üste 5'inci galibiyetine ulaşmayı hem de liderlik koltuğundaki yerini korumayı amaçlıyor.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Sezona sahasındaki puan kaybıyla başlamasının ardından çıktığı son 4 lig maçından da 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, zorlu Trabzon deplasmanını da kayıpsız geçerek çıkışını sürdürmek istiyor.

144'ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, 1974-1975 sezonuyla başlayan 52 yıllık rekabette yarın 144'üncü kez kozlarını paylaşacak. Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar dahil olmak üzere geride kalan 143 maçta Galatasaray 66 galibiyet elde ederken, Trabzonspor 45 kez sahadan üstün ayrılan taraf oldu. 32 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip 197 gol kaydederken, bordo-mavililer 159 golle karşılık verdi.

SÜPER LİG'DE 107'NCİ MAÇ

İki takım, Süper Lig'de yarın 107'nci kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 106 maçta Galatasaray 47 galibiyet alırken, Trabzonspor 33 kez sahadan galip ayrıldı. 26 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 143 gol kaydederken, Karadeniz temsilcisi 121 golle karşılık verdi.

SON 10 RESMİ MAÇTA 7 GALİBİYET ALDI

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı son 10 resmi müsabakanın 7'sinden galibiyetle ayrıldı. İki ekip arasında Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı kapsayan son 10 randevuda sarı-kırmızılı ekip, rakibine karşı 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, bu periyottaki tek yenilgisini ise geçtiğimiz sezonun 28'inci haftasında, 4 Nisan'da oynanan lig müsabakasında 2-1'lik skorla yaşadı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda Karadeniz temsilcisinin filelerini 23 kez sarsmayı başarırken, kalesinde ise 8 gol gördü.

DIŞ SAHADA RAKİBİNİN GERİSİNDE KALDI

İki takımın lig tarihinde Trabzon'da oynadığı 53 karşılaşmada ev sahibi ekibin 21'e 19'luk galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Taraflar arasındaki 13 mücadele ise beraberlikle noktalandı. Söz konusu müsabakaların 43'ü Hüseyin Avni Aker Stadı'nda, 10'u ise Papara Park'ta yapıldı. Bu maçlarda bordo-mavili ekip 64 kez ağları sarsarken, Galatasaray deplasmanda 69 gol kaydetti.

OKAN BURUK DÖNEMİNDE TRABZONSPOR'A KARŞI 8 MAÇTA TEK YENİLGİ

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Trabzonspor ile Süper Lig'de oynadığı müsabakalarda başarılı bir grafik sergiledi. 2022-23 sezonundan bu yana Karadeniz ekibiyle ligde 8 kez karşılaşan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 5'inden galibiyetle ayrılırken, 2 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Galatasaray, Buruk idaresinde bordo-mavililere karşı ligdeki tek mağlubiyetini geçtiğimiz sezon aldı.

OKAN BURUK 23'ÜNCÜ KEZ TRABZONSPOR'A RAKİP OLACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde bordo-mavili ekibe karşı 23'üncü sınavına çıkacak. 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam; Elazığspor, Gaziantepspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Karadeniz temsilcisine karşı 22 resmi mücadelede görev yaptı. Buruk idaresindeki takımlar bu periyotta 10 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 6 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

GALATASARAY, OKAN BURUK'LA EN ÇOK DEPLASMAN YENİLGİSİ ALDIĞI YILI GEÇİRİYOR

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde dış sahadaki en fazla lig mağlubiyetini yaşadığı takvim yılını geçiriyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2026 yılı içerisinde Süper Lig'de konuk olduğu 11 karşılaşmada 7 galibiyet elde ederken, 4 kez sahadan puansız ayrıldı. Bu sonuçlarla sarı-kırmızılılar, tecrübeli teknik adam idaresinde bir takvim yılı içinde dış sahada en çok yenilgi aldığı döneme ulaştı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, lig deplasmanlarında daha önceki takvim yıllarında şu grafiği çizmişti:

2022 (1): Kayserispor

2023 (3): Konyaspor, Beşiktaş, Hatayspor

2024 (0): Mağlubiyeti bulunmuyor

2025 (2): Kocaelispor, Beşiktaş

2026 (4): Beşiktaş, Konyaspor, Trabzonspor, Kasımpaşa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı