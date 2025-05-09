Galatasaray Trabzon'a Geldi!
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, özel uçakla Trabzon'a geldi. Taraftarlar, kafileyi otel önünde coşkuyla karşıladı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılılar, daha sonra otobüsle kampa gireceği otele hareket etti.
Galatasaray kafilesini otelin önünde bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor