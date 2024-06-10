Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, takımdan ayrılacak yıldızı açıkladı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni sezon planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Buruk Rafa Silva, Sofyan Amrabat, Zaniolo, Davinson Sanchez, Victor Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncular hakkında çıkan transfer iddialarına da yanıt verdi.

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN KALMASINI İSTİYORUM"

"Kerem Aktürkoğlu'nun kalmasını çok isterim ama gelecek teklifler ve kendisinin kararı da önemli. Transferle ilgili Kerem'in ne istediği, Galatasaray'ın ne istediği önemli olacak. Benim hoca olarak isteğim tabii ki takımda kalması. Galatasaray olarak gelecek tekliflere bakacağız.

"OYUNCU SATMAYA NİYETİMİZ YOK"

Bizim oyuncu satmaya niyetimiz yok. Davinson mu yoksa Nelsson mu satılacak diye konuşuyorlar. Biz oyuncu satmaya değil, almaya çalışıyoruz. Düşüncemiz bir an önce transferleri yapmak. 3 değerli stoperimiz var ve onları bir arada tutmamızın başarımızdaki rolü çok büyük. Bizim oyuncu satma gibi bir niyetimiz yok. Hem Davinson hem Nelsson hem de Abdülkerim bizimle olacak. Ama astronomik bir teklif gelirse onu da başkanımız değerlendirecek.

SOFYAN AMBRABAT VE RAFA SİLVA SÖZLERİ

Sofyan Amrabat, abisinden dolayı bu tesise çok defa gelmiş bir oyuncu. Geçen sene görüşmüştük ama bu seneyle ilgili herhangi bir görüşmemiş olmadı. Rafa Silva kaliteli bir oyuncu. Şu anda serbest statüde ve çok fazla talibi var. O yüzden şu anda gündemimizde değil. Beklentileri çok yüksek ve büyük ihtimalle Suudi Arabistan'a gidecektir. Takıma direkt katkı verecek 4 oyuncu düşünüyoruz. Hem Icardi ile oynayabilecek hem de onsuz oynayabilecek forvet bakıyoruz.

"ZANİOLO, GALATASARAY'DA DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR"

İtalya'daydım hafta sonu. Orada tesadüfen Zaniolo'nun menajerini gördüm. Onların birinci düşünceleri burada devam etmemek gibi ama ben tabii ki Zaniolo'yu çok isterim kadromuzda olsun. Bizim oyuncumuz ve belki günün sonunda bizimle olacak. Onun burada oynama isteğini gördükten sonra kalabilir."