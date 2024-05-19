Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde tek değişiklik yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbide son oynadıkları Fatih Karagümrük müsabakasının 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Buruk, savunmanın merkezinde Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Davinson Sanchez'e görev verdi.

Davinson ligde 8 maç sonra 11'de

Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde savunmada değişikliğe gitti. Buruk, Victor Nelsson'un yanında Davinson Sanchez ile başladı. Son olarak 3 Mart'ta Dolmabahçe'de oynanan Beşiktaş derbisine 11'de görev alan Davinson 8 maç sonra 11'de yer aldı.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerse ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlı, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier, Carlos Vinicius bekledi.

Galatasaraylı futbolcular ısınmaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı '19.05 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun' yazılı kırmızı tişörtlerle çıktı.

RAMS Park kapalı gişe

Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe derbisinde de tribünleri tamamen doldurdu. Derbinin biletleri çıktığı an o saniyede bitmişti. Sarı-kırmızılılar mücadele öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırırken, tezahüratlarla da takımlarını maça hazırladı. - İSTANBUL