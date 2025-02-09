Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi!
Murat Sancak canlı yayında demediğini bırakmadı: Okan hoca beni konuşturmasın

Murat Sancak, Okan Buruk'a demediğini bırakmadı
İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu

İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu
Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine Fenerbahçe'den olay tepki

Galatasaray maçında yaşananlara Fenerbahçe'den olay tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Benim için penaltı olmamaya daha yakın

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Benim için penaltı olmamaya daha yakın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine ilişkin açıklama yaptı. Buruk, "Eğer bir hakem hatası yapıldıysa bu değerlendirilecektir. Benim gözümde penaltı olmamaya daha yakın bir pozisyondu." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılan Galatasaray- Adana Demirspor maçı, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı. Adan Demirspor kararı, Galatasaray lehine verilen penaltı nedeniyle aldı.

OKAN BURUK'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaptığı açıklamada, pozisyonun penaltı olduğunu düşünmediğini söyledi. Buruk açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış demek ki. Twitlerini hazırlayanlar, hemen twit atanlar hızlıca… Böyle bir şeyi bekleyenler varmış demek ki. Kimsenin günahını almak istemiyorum. Adana Demirsporlu oyunculara büyük saygı duyuyorum. Çok iyi mücadele ediyorlardı. Çok güzel maç oluyordu. Haftalardır mücadele ediyorlar. Adana Demirspor seyircisi buraya geldi ve biz hiç teslim olmadık ki pankartıyla geldiler; ama saha içinde taraflarını bu maçtan vazgeçirenleri sorgulamak gerekiyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Benim için penaltı olmamaya daha yakın

"PENALTI OLMAMAYA YAKIN BİR POZİSYON"

Eğer bir hakem hatası yapıldıysa bu değerlendirilecektir. Benim gözümde penaltı olmamaya daha yakın bir pozisyondu. Bunu net bir şekilde söyleyeceğim. Bu haftaya kadar bizim lehimize ve aleyhimize birçok hata yapıldı. Adana Demirspor aleyhine yapılan ilk hata değil bu. Bugünkü alınan kararın çok masum, anlık bir karar olduğunu çok düşünmüyorum.

"RAKİMİZİN OYNAMASINI İSTERDİK"

Oyuncular oynamak istiyordu. Hepsi kenara geldi, bizim ve onların oyuncuları geldiler… Ne oluyor, neden böyle bir şey oluyor dediler. Maçın içinde gayet güzel pozisyonlar oldu. 3-4 tane gol kaçırdık. Bizim açımızdan da çok farklı bir maç olabilirdi. Biz de rakibimizin oynamasını isterdik. Farklı kazanacağımız bir maç da olabilirdi. Adana Demirspor'un gelip gol attığı, maçı berabere getireceği bir maç da olabilirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Benim için penaltı olmamaya daha yakın

"VERİLEN EMEKLERE ÜZÜLÜYORUZ"

Verilen emeklere üzülüyoruz. Oyuncular maça hazırlanıyor. Adana Demirspor'da çok fazla istekli oyuncu var. Galatasaray'ın stadına gelmişler, Galatasaray'a karşı oynuyorlar. Bu heyecanı yaşarken bir anda birisi telefon ediyor ve takımı sahadan çekiyorum diyor. Bu, Türk futboluna verilen büyük bir zarar. Bununla ilgili karar verici TFF'dir. Burada yaşananların masum ve anlık bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu konu ile ilgili TFF karar verecektir. Türk futbolu için üzüldüm. Türk futbolunu dışarıya kötü göstermek için hep bir çaba var. Bu da onlardan bir. oldu. Bu anlamda üzüntülüyüm.

Adana Demirspor camiası çok büyük bir camia. Yıllarca Türk futbolunda çok önemli isimler yetiştirdi ve son yıllarda yine o çizgiyi yakalamışlardı. Bu sene tekrar geriye gitti ama Adana Demirspor camiasının ne kadar büyük bir camia olduğunu bilmek lazım. Onların ne kadar değerli olduğunu söylemek istiyorum.

Kaynak: Haberler.com / Spor
img

Kuzey Kore hüsrana uğratınca, yeni ordu kuruyor
img

Bütün İspanya onu konuşuyor
img

Kuryeyi bile bile ezen sürücü, savunmasıyla "pes" dedirtti
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Penaltı değildi, ama bu maçtan çekilmeyi gerektirmiyordu, bu çamur at izi kalsın olayı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMahmut Şahin:

SAHADAN KAÇMAK NE FENERDEN Mİ ÖĞRENDİN ADANA SPOR.....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a derbi için tarihi çağrı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çağrı!
Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı
Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor

Türkiye'nin altında korkutan keşif: Gittikçe büyüyüp yayılıyor
Etna Yanardağı'nda güçlü lav akıntısı meydana geldi

Yanardağ püskürmeye başladı
Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın

Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı
Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım

Kuryeyi bile bile ezen sürücü, savunmasıyla "pes" dedirtti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.