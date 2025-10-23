Galatasaray taraftarlarından UEFA'ya tepki
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımı açıklandı. Galatasaraylı taraftarlar, 2 golle yıldızlaşan Victor Osimhen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'inde yer almamasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3.
- haftasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti.
- Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla 2 gol attı ve maçta rekor kırdı.
- Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine giremedi.
- Haftanın ilk 11'inde Anthony Gordon ve Gorka Guruzeta yer aldı.
- Galatasaray taraftarları, UEFA'ya Osimhen'in kadroda olmaması nedeniyle sosyal medyada tepki gösterdi.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti.
OSIMHEN YİNE YILDIZLAŞTI
Sarı-kırmızılılarda 2 gol atan ve gösterdiği performansla maça damga vuran Victor Osimhen maçın yıldızı oldu. Yıldız oyuncu, attığı gollerin ardından 2 kez de rekor kırarak tarihe geçti.
HAFTANIN 11'İNE GİREMEDİ
Ancak bu performansa rağmen Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine giremedi. Açıklanan kadroya göre Newcastle United forması giyen Anthony Gordon ve Athletic Bilbaolu Gorka Guruzeta, haftanın en iyileri arasında kendilerine yer buldu.
TARAFTARDAN TEPKİ
Bu gelişme üzerine Galatasaraylı taraftarlar, UEFA'ya Osimhen'in de kadroda yer alması yönünde yorumlarda bulunarak sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'i: