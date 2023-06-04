Galatasaray taraftarından Icardi'ye pankart! Maç boyu gözü o yazıya takılacak

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi öncesi Mauro Icardi için pankart açtı. İspanyolca pankart açan Galatasaraylılar, "Bizimle kal Icardi" mesajıyla yıldız futbolcudan takımdan ayrılmamasını istedi.

Şampiyon Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde Sarı-Kırmızılı taraftarlar yıldız golcü Mauro Icardi için pankart açtı.

BİR HAMLE DE TARAFTARDAN

Sezon başında PSG'den kiralanan Mauro Icardi'nin transferini bitirmek için uğraşan yönetime taraftardan destek geldi. Milan, Inter, gibi takımların peşinde olduğu Icardi'ye taraftar mesaj yolladı.

"BİZİMLE KAL"

Tribünlerin açtığı pankartta İspanyolca, "Bizimle kal Icardi" mesajı yer aldı. Yıldız futbolcu o tribüne gidip üçlü çektirdi.