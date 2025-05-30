Galatasaray Süper Lig'de Şampiyonluk Sevinci Yaşadı

SÜPER Lig'in 38'inci ve son haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir FK'yı konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Buğra Taşkınsoy düdük çaldı. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Caner Özaral üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda 2-0 kazanılan maçın 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Günay Güvenç, Kerem Demirbay ve Alvaro Morata'nın yerine Fernando Muslera, Yusuf Demir ve Victor Osimhen'i 11'de görevlendirdi.

TÜM STADYUMDAN KOREOGRAFİ

Galatasaraylı taraftarlar karşılaşma öncesinde tüm stadyumda bir koreografiye imza attı. Kuzey kale arkası tribünde Okan Buruk'un fotoğrafının yer aldığı koreografide 'The Winner One' yazısına yer verildi. Doğu Tribünü'nde ise başkan Dursun Özbek'in yıllar önce yaptığı 'Onlar dördüncü yıldızı takımadan, biz beşinci yıldızı takarız' açıklaması yer aldı. Yine aynı tribünde 'İlk ve tek' yazısı yer alırken, tribünün alt kısmında da 5 yıldızlı görsel oluşturuldu. Güney kale arkasında ise 25 numaralı Galatasaray forması açıldı. Sarı-kırmızılı futbolcuların yer aldığı şampiyonluk sevinçlerine de yere verildi. Tribünlerde koreografiler açılırken, stadyum hoparlörlerinde 'Gitme sana muhtacım' şarkısı çalındı. Ayrıca Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sezon öncesin yaptığı açıklamalar seslendirildi.

MUSLERA VE MERTENS'E ÖZEL İLGİ

Sarı-kırmızılı forma altında son maçlarına çıkan Fernando Muslera ve Dries Mertens'e sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Maç öncesinde ısınmak için yeşil-zemine gelen Fernando Muslera, tek tek tribünleri dolaştı. Stadyumun tamamı Uruguaylı file bekçisi lehine tezahüratlarda bulunurken, Muslera maç öncesinde taraftarlara üçlü çektirdi.

Öte yandan Galatasaray formasıyla son maçına çıkan Mertens'e de sarı-kırmızılı taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu.

OSİMHEN İÇİN MAÇ ÖNCESİ ÖZEL ŞARKI 'GİTME KAL BU ŞEHİRDE'

Sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla takımın kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferlerinde başrol oynayan Victor Osimhen için karşılaşma öncesinde stadyum hoparlörlerinden özel şarkı çaldı. Osimhen karşılaşma öncesinde yeşil zemine geldiğinde hoparlörlerden Nazan Öncel'den 'Gitme Kal Bu Şehirde' şarkısı çaldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da hep bir ağızdan şarkıya eşlik etti.

BERKAN KUTLU'YA PLAKET VERİLDİ

Galatasaray formasıyla 150'nci maçına çıkan Berkan Kutlu'ya karşılaşma öncesinde plaket verildi. Maç öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Berkan Kutlu'ya 150 numaralı Galatasaray forması hediye etti ve plaket verdi.

ALİ ASAF DEMİR STADYUMDA BALON UÇURDU

8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını 3 yaşında yenen Ali Asaf Demir'in ilk isteği balon uçurmaktı. Babasının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın ardından Ali Asaf için Sancaktepe'de balon uçurma etkinliği düzenlenmiş, binlerce kişi etkinliğe katılarak Ali Asaf'ı yanlış bırakmamıştı. Sarı-kırmızılı ekibin Başakşehir FK'yı konuk ettiği karşılaşma öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Asaf ve ailesiyle birlikte yeşil zemine geldi. Başkan Özbek ve küçük çocuk orta saha sarı-kırmızılı balonları uçurdu. Taraftarlar da Ali Asaf'a yaptıkları tezahüratlarla destek oldular.

YUSUF DEMİR LİGDE İLK KEZ 11'DE

Sarı-kırmızılı ekibin genç oyuncusu Yusuf Demir bu sezon ligde ilk kez bir maçta 11'de görev aldı. 2022 yılında kadroya dahil edilen gurbetçi futbolcu daha önce görev aldığı 12 maçın tamamında oyuna sonradan dahil olmuştu.