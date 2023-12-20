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Galatasaray Süper Lig'de evindeki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı

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Galatasaray, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de evindeki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 1-0'lık skorla ayrıldı ve sahasındaki kaybetmeme serisine devam etti. Cimbom evinde son olarak Giresunspor'a kaybetti. Aslan bu maçın ardından oynadığı 25 lig karşılaşmasında 23 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 8 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Galatasaray, ayrıca Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de evindeki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray RAMS Park'ta Fatih Karagümrük ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 1-0'lık skorla ayrıldı ve sahasındaki kaybetmeme serisine devam etti. Cimbom evinde son olarak Giresunspor'a kaybetti. Aslan bu maçın ardından oynadığı 25 lig karşılaşmasında 23 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 8 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Galatasaray, ayrıca Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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