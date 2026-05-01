Galatasaray, Süper Lig'de 26. şampiyonluğun peşinde

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray Futbol Takımı, 26. şampiyonluğunu ilan etmeye çalışacak.

Süper Lig'de 32. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, yarın Samsunspor mücadelesini kazanması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğu garantileyecek.

Mutlu sona ulaşması halinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu kazanacak Galatasaray, toplamda ise 26. kez ipi önde tamamlayacak.

Kendi rekorunu kırmaya çok yakın

Galatasaray, Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu egale etmeye çok yaklaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997 ve 1999-2000 sezonları arasında 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırdı. Söz konusu dönemde futbolcu olarak görev yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adam koltuğunda da bunu başarmak için gün sayıyor.

"Cimbom" Samsunspor maçından kayıpsız dönmesi halinde Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olacak.

Gözünü rekora dikecek

Galatasaray, almaya çok yakın olduğu şampiyonluğun ardından gelecek sezon üst üste 5. kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek.

Kendi rekorunu kırmak için günleri sayan sarı-kırmızılı ekibin yeni sezona da Dursun Özbek başkanlığında ve teknik direktör Okan Buruk yönetiminde girmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip, istediği sonucu alması halinde gelecek sezon da doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.

Galatasaray, yeni sezonda hem Avrupa'da başarılı olmaya hem de şampiyonluk serisini 5'e çıkarmayı hedefleyecek.

Rakipleriyle ciddi fark

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısında rakiplerine ciddi fark attı.

Ligdeki şampiyonluk sayısını 26'ya çıkarmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe'ye 7, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş'a 10 şampiyonluk fark atmaya çalışacak.

Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor.

Şampiyonluklar

Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:

Sezon Teknik Direktör 1961-62 Gündüz Kılıç 1962-63 Gündüz Kılıç 1968-69 Toma Kaleperovic 1970-71 Brian Birch 1971-72 Brian Birch 1972-73 Brian Birch 1986-87 Jupp Derwall 1987-88 Mustafa Denizli 1992-93 Karl Heinz Feldkamp 1993-94 Rainer Hollmann 1996-97 Fatih Terim 1997-98 Fatih Terim 1998-99 Fatih Terim 1999-00 Fatih Terim 2001-02 Mircea Lucescu 2005-06 Erik Gerets 2007-08 Cevat Güler 2011-12 Fatih Terim 2012-13 Fatih Terim 2014-15 Hamza Hamzaoğlu 2017-18 Fatih Terim 2018-19 Fatih Terim 2022-23 Okan Buruk 2023-24 Okan Buruk 2024-25 Okan Buruk

Şampiyonlar

Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle: