Galatasaray, Süper Kupa'da 28'inci kez finalde

GALATASARAY, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor 'u 4-1 mağlup ederek final biletini kaptı. Bu sonuçla 28'inci kez finale yükselen sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe - Samsunspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada Cihan Aydın düdük çaldı.

Mücadeleye baskılı başlayan Galatasaray, topun hakimi oldu. İlk yarıda oyun anlamında rakibine üstünlük kuran sarı-kırmızılı ekip, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane'yle etkili pozisyonlara girdi. Karşılaşmanın 38'inci dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın ayağından bulduğu golle öne geçen Galatasaray, 45+3'üncü dakikada da Eren Elmalı'yla farkı 2'ye çıkardı: 2-0. İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sonra erdi.

İkinci yarının başlarında Galatasaray etkisini sürdürse de golü Trabzonspor buldu. 55'inci dakikada Felipe Augusto, kritik gole imza atarak farkı 1'e indirdi: 2-1. Golden sonra Trabzonspor baskısını arttırsa da bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Galatasaray, savunmada boşluklar veren Trabzonspor'a cezayı keserek 63'üncü dakikada Yunus Akgün'ün golüyle rahatladı: 3-1. Karşılaşmanın son bölümlerine girilirken 81'inci dakikada sahneye bu kez Mauro Icardi çıktı: 4-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, Süper Kupa'da adını finale yazdırdı.

SARI-KIRMIZILAR 28'İNCİ KEZ FİNALDE

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u eleyerek 28'inci kez finale yükseldi. Yeni formatıyla ilk kez dört takımın mücadele ettiği turnuvada ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, daha önce 27 kez final oynadı ve 17 kez kupayı müzesine götürdü. Galatasaray, 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Süper Kupa finalinde Fenerbahçe - Samsunspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

GALATASARAY, 9 MAÇTIR TRABZONSPOR'A YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile oynadığı son 9 resmi karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 28 Ağustos'ta oynanan ve golsüz sona eren maçla başlayan seride Trabzonspor ile 7 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere toplamda 9 resmi müsabakaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray son olarak 2021-2022 sezonunda 23 Ocak'ta iç sahada oynanan karşılaşmada rakibine 2-1 kaybetmişti.

MAURO ICARDI 10'UNCU GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Trabzonspor ağlarını sarsarak bu sezonki 10'uncu golünü kaydetti. Trabzonspor mücadelesiyle birlikte 24'üncü resmi maçına çıkan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, gol sayısını çift hanelere çıkardı. Süper Lig'de 9 golü bulunan Icardi, Turkcell Süper Kupa'da 81'inci dakikada Trabzonspor filelerine gönderdiği golle 10'uncu kez güldü. Öte yandan Mauro Icardi, Trabzonspor karşılaşmasının 45+3'üncü dakikasında Eren Elmalı'nın golünde servisi yapan isim olurken, bu sezonki ilk asistini kaydetti.

EREN ELMALI GOLLE DÖNDÜ

Bahis soruşturması nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti alan Eren Elmalı, cezasının ardından sahalara golle geri döndü. Trabzonspor mücadelesine ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki milli oyuncu, 2 ay sonra sarı-kırmızılı formayı giyerken golünü de attı. Trabzonspor karşılaşmasının 45+3'üncü dakikasında takımını iki farklı üstünlüğe taşıyan golü kaydeden Eren, bu sezon 16'ncı maçında 4'üncü kez fileleri havalandırmış oldu. En son Süper Lig'in 12'nci haftasında 9 Kasım'da Kocaelispor maçında forma giyen milli oyuncu Eren, ligde daha önce Gaziantep FK (1) ve Zecorner Kayserispor (2) karşılaşmalarında ise gol sevinci yaşamıştı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN 5'İNCİ GOLÜ

Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, bu sezonki 5'inci golünü attı. Trabzonspor mücadelesinin 38'inci dakikasında açılış golüne imza atan Barış, tüm kulvarlarda 7 maç sonra gol sevinci yaşadı. Barış, son olarak Süper Lig'in 13'üncü haftasında 22 Kasım'da oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde gol atmıştı. Bu sezon 15 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere 23 maçı geride bırakan Barış, toplamda 5 gol ve 7 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.