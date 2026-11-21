Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, Samsunspor maçının ardından hakem Ali Şansalan'ın yönetimine tepki göstererek, "Maçın içindeki söylemleri, davranışlarını kendisine yakıştıramadık. 52. dakikada Mendes'in ikinci sarıdan atılması gerekirken orada sarı kartını cömert bir şekilde kullanmayan hakemimizin son dakikada Galatasaray Spor Kulübü'nü teknik anlamda temsil eden Okan Buruk hocamızı ne kadar basit bir şekilde ihraç ettiğini hepimiz, bütün kamuoyu gördü" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştığı Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ne teşekkür eden Güneş, "Burada yuvasını bize açan Başakşehir Futbol Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Zor bir zamanımızda yanımızda oldular. Kendilerine başta başkanımız Göksel Gümüşdağ olmak üzere tüm yönetim kuruluna burada saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum, kendisine teşekkür ediyorum. Burada bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Güzel bir İstanbul gününde 3 puanımızı almamızda yanımızda oldular. Hepsine buradan kucak dolusu sevgiler sunuyorum. Samsunspor Kulübü'nü de tebrik etmek istiyorum. Bulundukları yeri şu anda hak etmiyorlar. Bence iyi bir futbol oynadılar, iyi bir mücadele gösterdiler, gerçekten bizi çok zorladılar" diye konuştu.

"Anthony Taylor acaba böyle mi hakemleri eğitmeye başladı?"

Maçın hakemi Ali Şansalan'ın tutumunu eleştiren Güneş, "Maçın içindeki olan birkaç konuya değinmek istiyorum. Öncelikle biliyorsunuz futbol sahası iki takımın mücadele ederek, birbirlerine güçlerini göstererek mücadele ettiği bir arena. Fakat burada egosunu tatmin etmek isteyen kişilerin, rol çalarak hareket etmek isteyen kişilerin bulunması gereken bir yer değildir. Özellikle maçın hakeminin, Ali Şansalan hocanın oyuncularımıza maçın içindeki söylemleri, davranışlarını kendisine yakıştıramadık. Maçın 52. dakikasında Mendes'in çok net bir şekilde ikinci sarıdan atılması gerekirken orada sarı kartını bu kadar cesur bir şekilde, cömert bir şekilde kullanmayan hakemimizin maçın ardından Galatasaray Spor Kulübü'nü teknik anlamda temsil eden Okan Buruk hocamızı ne kadar basit bir şekilde ihraç ettiğini hepimiz, bütün kamuoyu bunu gördü. Çok yakın olan yardımcı hakemin elini sıkarak kendi yardımcısına yöneliyor, orta hakemin elini sıkmıyor ve orada orta hakem, görüntülerde de sabit, bunu bütün futbol kamuoyu gördü, hocamızı akabinde Beşiktaş maçı olan bilinçaltında olduğu için orada hocamızı ihraç etti. Hocamız da dönüp kendisine orada şu ifadelerde bulundu: 'Ben ne yaptım hocam sana? Nedir?' Hiç kendisine yakışmayacak bir şekilde 'Ali kıran baş kesen' gibi 'Savunmanı yazarsın' söylemiyle tünele doğru yöneldi. Bunu kendisine yakıştıramadık. Anthony Taylor acaba hakemleri böyle mi eğitmeye başladı? Gelen gideni aratıyor maalesef. Bu tavırlardan bir an önce uzaklaşmalarını, herkesin karşılıklı olarak hakemlerin oyunculara, oyuncuların hakemlere saygı göstermesi gereken bir durumun gerçekleşmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Beş sene üst üste şampiyon olacağız"

Galatasaray camiasına mesaj gönderen Maruf Güneş, "Biz dört yıldır bu işi göğüsledik. Şu anda da en yakın rakiplerimize çok ciddi puan farkları atmış durumdayız. Beşinci şampiyonluğa emin adımlarla gidiyoruz. Tüm taraftarımız, camiamız bize inansın, arkamızda olsun. Biz bu işi yine başaracağız. Türkiye'de rekoru kırıp beş sene üst üste şampiyon olacağız inşallah" dedi.

"Federasyonun bu hakemin yaptığı ayıbı kapatacağını düşünüyorum"

Okan Buruk'un ihracı için federasyona başvuru yapacaklarını belirten Güneş, "Federasyonun bu hakemin yaptığı ayıbı kapatacağını ve bu işin tamamıyla ortadan kalkacağını düşünüyorum. Biz PFDK'ya ve Tahkim'e gerekli başvuruları yapacağız. Çok haksız bir şekilde, çok ağır bir kararla bu ihracı gerçekleştirmiştir. Bunun kesinlikle ortadan kaldırılmasını talep edeceğiz. Takdir yine Futbol Federasyonu'nundur" şeklinde konuştu.

"VAR hakeminin bile iptal edemediği bir gol çok net bir goldür"

Samsunspor maçında Lucas Torreira'nın golüyle ilgili tartışmalara da değinen Güneş, "Bazı söylemler olmuş, şimdi arkadaşlarımız iletti. Futbolu biraz bilen bir insanın Abdülkerim Bardakcı'nın orada kesinlikle kalecinin görüş açısında olmadığını, topun zaten çok alakasız bir yere gittiğini, çok net bir gol olduğunu, tartışmaya en ufak bir mesele olsaydı zaten VAR hakeminin bunu iptal edeceğini hepimiz biliyoruz. VAR hakeminin bile iptal edemediği bir gol çok net bir goldür. Onun için bunu çok konuşmaya gerek yok" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı