Galatasaray, Sivasspor ile 38. Randevuda Liderliğini Sürdürmek İstiyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın evinde oynayacağı Sivasspor ile ligde 38. kez mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Sivasspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 80 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda topladığı 34 puan ve averajla 15. sırada yer alıyor.

38. randevu

Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'de bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 37 müsabakada sarı-kırmızılılar, 23 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 7 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 82 golüne, Sivasspor 48 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan maçı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazandı.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 15 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda mağlubiyet almazken, 12 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Aslan, topladığı 39 puanla bu alanda da zirvede yer alıyor.

Aslan, ligde sahasındaki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla aldı.

5 maçlık galibiyet serisi

Bu sezon en son Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda yenilen Galatasaray daha sonraki 5 müsabakayı da kazandı. Sarı-kırmızılılar, ligde Samsunspor, Bodrum FK ve Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ve Konyaspor'u mağlup etti.

Sivasspor'a 5 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Sivasspor'a karşı son maçlarda yenilmiyor. Son olarak 2021-2022 sezonunda 1 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul'da oynanan maçı 3-2'lik skorla kaybeden sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Kalan 5 karşılaşmanın 3'ü evinde

Galatasaray, Süper Lig'de kalan 5 haftanın 3'ünü RAMS Park'ta oynayacak. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor, Kayserispor ve Başakşehir ile sahasında, Trabzonspor ve Göztepe ile ise deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Victor Osimhen gol krallığında zirvede

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Süper Lig'de görev aldığı 26 müsabakada 22 gol sevinci yaşadı. Osimhen, bu performansıyla da ligde gol krallığında zirvede bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 gol atan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam 31 gol kaydetti. Victor Osimhen, 1 gol daha atması durumunda en golcü sezonunu yaşayacak.

En az gol yiyen takım

Galatasaray son maçlarda savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de yaptığı 31 karşılaşmada kalesinde 30 gol gördü ve en az gol yiyen takım olarak yer aldı. Aslan ayrıca toplamda da 11 kez kalesini gole kapadı.

Ligde rakip fileleri de 78 kez havalandıran Galatasaray, bu alanda da en çok gol atan 2. ekip olarak bulunuyor.

Son 2 maçta 10 gol attı

Sarı-kırmızılılar, son oynadığı 2 resmi müsabakada toplam 10 gol kaydetti. Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmandaki Konyaspor ve Süper Lig'de de konuk olduğu Eyüpspor mücadelesini 5-1'lik skorlarla kazandı.

Okan Buruk ile Rıza Çalımbay 12. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugüne kadar 11 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Galatasaray, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Akhisarspor, Gaziantepspor ve Elazığspor'u çalıştırırken, Çalımbay ise Çaykur Rizespor, Mersin İdmanyurdu, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor'un başındaydı. Okan Buruk'un ekipleri 5 kez kazanırken, Rıza Çalımbay'ın takımları ise 1 defa sahadan galip ayrıldı. 5 maç da berabere sona erdi.

3 futbolcu sınırda

Sarı-kırmızılılarda Sivasspor karşılaşması öncesinde Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara da sarı kart sınırında bulunuyor. Söz konusu 3 futbolcu, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 35. haftada deplasmandaki Trabzonspor maçında cezalı olacak.

Ozan Ergün düdük çalacak

Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Esat Sancaktar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak. - İSTANBUL