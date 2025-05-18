Galatasaray Şampiyonluğu İlan Etti: Kayserispor'u 3-0 Yendi
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Golleri Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Torreira'nın rakiplerini çalımladıktan sonra hafif sol çaprazdan çektiği sert şut üstten auta gitti.
85. dakikada sol kanatta Osimhen'in verdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Morata, kaleci Bilal Bayazit'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.
89. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen kaleci Fernando Muslera, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
Stat: RAMS Park
Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Kısal
Galatasaray: Fernando Muslera, Roland Sallai (Przemyslaw Frankowski dk. 71), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Kaan Ayhan dk. 71), Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina (Berkan Kutlu dk. 82), Gabriel Sara (Alvaro Morata dk. 63), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Dries Mertens dk. 81), Victor Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta
Teknik Direktör: Okan Buruk
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı (Carlos Mane dk. 66), Majid Hosseini, Joseph Attamah (Mehmet Eray Özbek dk. 75), Lionel Carole (Hasan Ali Kaldırım dk. 75), Ali Karimi (Baran Ali Gezek dk. 46), Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek, Mehdi Bourabia (Julian Jeanvier dk. 66), Miguel Cardoso, Duckens Nazon
Yedekler: Onurcan Piri, Dimitrios Kolovetsios, Kayra Cihan, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Sergej Jakirovic
Goller: Victor Osimhen (dk. 26), Barış Alper Yılmaz (dk. 29), Fernando Muslera (dk. 89 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Roland Sallai, Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Fernando Muslara (Galatasaray), Bilal Beyazit (Kayserispor) - İSTANBUL