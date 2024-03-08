Galatasaray-Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Bahattim Şimşek yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Galatasaray, ligin geride kalan 28 maçlık bölümünde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 75 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Çaykur Rizespor ise 11'er galibiyet ile mağlubiyet ve 6 beraberlikle 39 puan elde etti. Karadeniz ekibi, 29. hafta öncesinde averajla RAMS Başakşehir'in ardında 7. sırada yer aldı. Galatasaray, iki takım arasında ligin ilk yarısında Çaykur Didi Stadı'nda yapılan maçtan 1-0 galip ayrılmıştı.

G.SARAY'DA 4 SAKAT

Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sergio Oliveira'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier ve Davinson Sanchez Çaykur Rizespor'a karşı mücadele edemeyecek. Galatasaray'da Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Aliqulov, Emirhan, Hojer, Muammer, Shelvey, Varesanovic, Olawoyin, Akintola, Minchev.