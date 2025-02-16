Galatasaray Rize'ye Geldi, Çaykur Rizespor ile Karşılaşacak
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor ile yapacağı maç için Rize'ye ulaştı. Kafile, havalimanında taraftarlar tarafından karşılandı ve otele geçti. Yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, Rize'ye geldi.
Rize-Artvin Havalimanı'na özel uçakla gelen sarı-kırmızılı kafileyi, çok sayıda taraftar karşıladı.
Galatasaray kafilesi, takım otobüsüyle kentte konaklayacağı otele geçti.
Sarı-kırmızılıların otele gelişinde alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.
Rize temsilcisinde de bir dönem görev yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a taraftar yoğun ilgi gösterdi.
Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasını hakem Zorbay Küçük yönetecek.???????