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Galatasaray, Fransız ekibi Rennes ile hazırlık maçı yapacak

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Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile 2 Ağustos Pazar günü RAMS Park'ta TSİ 21:00'de hazırlık maçı oynayacak. Rennes geçen sezonu 59 puanla altıncı sırada tamamladı.

Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Fransız temsilcisinin açıklamasında, karşılaşmanın RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü TSİ 21: 00'de oynanacağı belirtildi.

Rennes, ligde geçen sezonu 59 puanla altıncı sırada bitirdi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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