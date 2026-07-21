Galatasaray, Fransız ekibi Rennes ile hazırlık maçı yapacak
Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile 2 Ağustos Pazar günü RAMS Park'ta TSİ 21:00'de hazırlık maçı oynayacak. Rennes geçen sezonu 59 puanla altıncı sırada tamamladı.
Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Fransız temsilcisinin açıklamasında, karşılaşmanın RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü TSİ 21: 00'de oynanacağı belirtildi.
Rennes, ligde geçen sezonu 59 puanla altıncı sırada bitirdi.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı