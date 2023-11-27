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Galatasaray, Manchester United maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. Sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in tedavilerine devam edildi.